У 30% хворих коронавірусом ПЛР-тест показує негативний результат - Степанов

Існує кілька причини, чому тести показують негативний результат

Існує кілька причини, чому тести показують негативний результат

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що тестування методом ПЛР не підтверджує наявність коронавірусної інфекції у 30% хворих, через це в Україні госпіталізація пацієнтів відбувається при наявності клінічних симптомів.

Про це міністр розповів на брифінгу, передає RegioNews.

Степанов зазначив, що для госпіталізації громадян з COVID-19 до лікарень не обов'язково мати позивний тест на коронавірус, оскільки світова статистика демонструє, що у хворого коронавірусом до 30% випадків тест показує негативний результат.

За його словами, існує кілька причин не точного діагностування коронавірусу за допомогою ПЛР-тестів.

Це пов'язано з забором матеріалу, фізіологічними особливостями організму. Пов'язано, в тому числі з тим, де знаходиться вірус, коли беруть мазок для діагностики методом ПЛР", - повідомив міністр.

Також Степанов додав, що МОЗ планує до кінця року почати робити 70 тисяч ПЛР-тестів на день.

Нагадаємо, 26 жовтня в Україні COVID-19 виявили у 6 677 осіб, померли 126 хворих.

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