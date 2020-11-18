В Україні за добу виявили 12 496 нових випадків COVID-19

Госпіталізували 1668 пацієнтів

Госпіталізували 1668 пацієнтів

Фото: з відкритих джерел

В Україні за 17 листопада коронавірус виявили у 12 496 осіб, зафіксовано 256 летальних випадків, 8096 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

12 496 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 535 дітей та 529 медпрацівників", - повідомив Степанов.

За його даними, за минулу добу:

госпіталізовано - 1668 осіб;

летальних випадків - 256;

одужали - 8096 осіб;

здійснено тестувань за добу - 73 064 (в тому числі методом ПЛР - 42 379, методом ІФА - 30 685).

Він зазначив, що найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1213), Дніпропетровській (1023), Черкаській (800), Київській (774) і Запорізькій (708) областях.

Крім того, за весь час пандемії в Україні:

захворіло - 570 153 людини;

одужали - 259 079 осіб;

летальних результатів - 10 112;

проведення ПЛР-тестів - 4 022 283.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів прийняв рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

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