В Україні за добу виявили 12 496 нових випадків COVID-19
В Україні за 17 листопада коронавірус виявили у 12 496 осіб, зафіксовано 256 летальних випадків, 8096 пацієнтів одужали.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
12 496 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 535 дітей та 529 медпрацівників", - повідомив Степанов.
За його даними, за минулу добу:
- госпіталізовано - 1668 осіб;
- летальних випадків - 256;
- одужали - 8096 осіб;
- здійснено тестувань за добу - 73 064 (в тому числі методом ПЛР - 42 379, методом ІФА - 30 685).
Він зазначив, що найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1213), Дніпропетровській (1023), Черкаській (800), Київській (774) і Запорізькій (708) областях.
Крім того, за весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 570 153 людини;
- одужали - 259 079 осіб;
- летальних результатів - 10 112;
- проведення ПЛР-тестів - 4 022 283.
Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів прийняв рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
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