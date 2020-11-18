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В Україні за добу виявили 12 496 нових випадків COVID-19
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18 листопада 2020, 09:32 9

В Україні за добу виявили 12 496 нових випадків COVID-19

18 листопада 2020, 09:32 9
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Госпіталізували 1668 пацієнтів
Госпіталізували 1668 пацієнтів
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 17 листопада коронавірус виявили у 12 496 осіб, зафіксовано 256 летальних випадків, 8096 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

12 496 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 535 дітей та 529 медпрацівників", - повідомив Степанов.

За його даними, за минулу добу:

  • госпіталізовано - 1668 осіб;
  • летальних випадків - 256;
  • одужали - 8096 осіб;
  • здійснено тестувань за добу - 73 064 (в тому числі методом ПЛР - 42 379, методом ІФА - 30 685).

Він зазначив, що найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1213), Дніпропетровській (1023), Черкаській (800), Київській (774) і Запорізькій (708) областях.

Крім того, за весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 570 153 людини;
  • одужали - 259 079 осіб;
  • летальних результатів - 10 112;
  • проведення ПЛР-тестів - 4 022 283.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів прийняв рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

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