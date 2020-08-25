Стало відомо, як навчатимуться школярі з вересня на Житомирщині

З місцевого бюджету виділили 4 млн 671,7 тис. грн на захисні засоби

З місцевого бюджету виділили 4 млн 671,7 тис. грн на захисні засоби

Рixabay

У Житомирській міській ОТГ затвердили Регламент роботи закладів загальної середньої освіти в умовах адаптивного карантину.

Як передає Regionews, про це йдеться у повідомленні пресслужби Житомирської міськради.

Регламент затвердили сьогодні під час засідання виконкому. Передбачається, що 1-5 класи навчатимуться у звичайному режимі, а 6-11 класи – за технологіями змішаного та дистанційного навчання.

У деяких закладах змішана система передбачатиме відвідування "тиждень через тиждень" – по черзі з дистанційним навчанням. Низка шкіл обрали графік "день через день".

"Також у змішаній системі навчання можливий різний графік: хтось приходитиме до школи о 8:00, а хтось — о 12:00. Це залежатиме від наповненості класів, шкіл, площі приміщень", — пояснила заступник директора департаменту освіти Світлана Ковтуненко.

З місцевого бюджету виділили 4 млн 671, 7 тис. грн на закупівлю антисептиків для рук і поверхонь, сенсорні дозатори, безконтактні термометри, паперові рушники та інше приладдя.

"Усі ми розуміємо, що вірус нікуди не дівся, але потрібно 1 вересня відкривати школи. І наше завдання — щоб діти почали навчання саме в школі, а не дистанційно", — заявив міський голова Сергій Сухомлин.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині через коронавірус закрили на карантин дитсадок.