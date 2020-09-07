У Києві та восьми областях завантаженість ліжок для хворих COVID-19 перевищила 50%
Заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак заявила, що в столиці і восьми областях України завантаженість ліжок у лікарнях для хворих COVID-19 перевищила 50%.
Про це вона повідомила на брифінгу, передає RegioNews.
Так, відомо, що в Києві завантаженість ліжок хворими коронавірусною хворобою становить 55%, у Вінницькій області – 53%, Івано-Франківській - 63%, у Львівській - 50%, Одеській - 66%, Рівненській - 56%, Тернопільській - 56%, Чернівецькій - 68%, у Чернігівській – 59%.
Це ті області, де завантаженість пацієнтами з COVID-19 та з підозрою на COVID-19 з клінічною картиною, перевищує 50%", - підкреслила Микичак.
За її словам, в країні працює 327 закладів охорони здоров'я, які надають допомогу пацієнтам з COVID-19, в цих лікарнях розгорнуті 26 554 ліжка. В резерві знаходиться ще 213 лікарень.
Загалом на сьогоднішній день сумарна кількість ліжок, які готові до прийняття пацієнтів з коронавірусом становить 35 тисяч", - повідомила вона.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 7 вересня затвердив механізм доплат до заробітних плат медичним працівникам.