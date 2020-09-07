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07 вересня 2020, 12:41 7

У Києві та восьми областях завантаженість ліжок для хворих COVID-19 перевищила 50%

07 вересня 2020, 12:41 7
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Фото: з відкритих джерел
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Заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак заявила, що в столиці і восьми областях України завантаженість ліжок у лікарнях для хворих COVID-19 перевищила 50%.

Про це вона повідомила на брифінгу, передає RegioNews.

Так, відомо, що в Києві завантаженість ліжок хворими коронавірусною хворобою становить 55%, у Вінницькій області – 53%, Івано-Франківській - 63%, у Львівській - 50%, Одеській - 66%, Рівненській - 56%, Тернопільській - 56%, Чернівецькій - 68%, у Чернігівській – 59%.

Це ті області, де завантаженість пацієнтами з COVID-19 та з підозрою на COVID-19 з клінічною картиною, перевищує 50%", - підкреслила Микичак.

За її словам, в країні працює 327 закладів охорони здоров'я, які надають допомогу пацієнтам з COVID-19, в цих лікарнях розгорнуті 26 554 ліжка. В резерві знаходиться ще 213 лікарень.

Загалом на сьогоднішній день сумарна кількість ліжок, які готові до прийняття пацієнтів з коронавірусом становить 35 тисяч", - повідомила вона.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 7 вересня затвердив механізм доплат до заробітних плат медичним працівникам.

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