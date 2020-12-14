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14 грудня 2020, 10:39 496

Нардеп від "Слуги народу" назвав коронавірус вигадкою

14 грудня 2020, 10:39 496
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Також він вважає, що вакцини проти коронавірусу не викликають довіри
Також він вважає, що вакцини проти коронавірусу не викликають довіри
Фото з відкритих джерел
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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що коронавірусна хвороба є "вигаданою", а вакцини проти неї "не викликають довіри".

Як пише RegioNews, про це нардеп заявив в ефірі телеканалу "НАШ".

"Висновки щодо вакцин, яким можна довіряти, визначаються не одним днем, не одним місяцем і не міжнародними організаціями, а часом і наслідками, або якимись побічними ефектами, є вони чи ні", - сказав Камельчук.

Він заявив, що вважає ненормальним, що звідусіль говорять "про ефективність вакцини 70%". У зв'язку з цим нардеп вдався в питання: "Якщо у вакцини є така ефективність, то що саме вона лікує?

"Я зараз абсолютно серйозно заявляю, що не довіряю жодній вакцині в світі, особливо - проти вигаданої хвороби COVID-19", - додав нардеп.

Раніше стало відомо, коли в Україні може стартувати вакцинація від коронавірусу.

коронавірус карантин Слуга народа нардеп уряд
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