Нардеп від "Слуги народу" назвав коронавірус вигадкою

Також він вважає, що вакцини проти коронавірусу не викликають довіри

Також він вважає, що вакцини проти коронавірусу не викликають довіри

Фото з відкритих джерел

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що коронавірусна хвороба є "вигаданою", а вакцини проти неї "не викликають довіри".

Як пише RegioNews, про це нардеп заявив в ефірі телеканалу "НАШ".

"Висновки щодо вакцин, яким можна довіряти, визначаються не одним днем, не одним місяцем і не міжнародними організаціями, а часом і наслідками, або якимись побічними ефектами, є вони чи ні", - сказав Камельчук.

Він заявив, що вважає ненормальним, що звідусіль говорять "про ефективність вакцини 70%". У зв'язку з цим нардеп вдався в питання: "Якщо у вакцини є така ефективність, то що саме вона лікує?

"Я зараз абсолютно серйозно заявляю, що не довіряю жодній вакцині в світі, особливо - проти вигаданої хвороби COVID-19", - додав нардеп.

Раніше стало відомо, коли в Україні може стартувати вакцинація від коронавірусу.