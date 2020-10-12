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12 жовтня 2020, 15:35 2

У Зеленського сказали, як Україна може отримати антикоронавірусну вакцину

12 жовтня 2020, 15:35 2
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Є три шляхи розв'язання цього питання
Є три шляхи розв'язання цього питання
Рixabay
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Україна може отримати вакцину від коронавірусу COVID-19 кількома шляхами. Один з них - виробництво на українських потужностях.

Як передає RegioNews, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.

За його словами, якщо закордонні компанії зацікавляться в таких виробничих потужностях, то вакцина швидше з'явиться в Україні.

"Очевидно, що виробляючи її для інших країн, ми також будемо виробляти її для себе за відповідними угодами. Це один шлях. Але тут повинні між собою говорити фахівці, фармацевти, подивитися на наші потужності, оцінити їх", - зазначив Жовква.

Наступний варіант полягає в тому, що Україна зможе купити надлишки вакцини в країнах-учасницях Європейського союзу. Третій - стати в чергу з країн-партнерів.

"Ці три шляхи всі реальні. Можливо, всі з них як раз і будуть реалізовані. І я думаю, що в той час, коли вакцину вже буде вироблено, випробувано і поставлено на виробництво, Україна точно не буде відставати в отриманні цієї вакцини", - додав Жовква.

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що Україна буде зобов'язана домовлятися з Росією про закупівлю вакцини від коронавірусу, якщо її ефективність доведуть.

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