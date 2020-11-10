09:44  10 листопада
В Україні майже 11 тисяч випадків зараження COVID-19 за добу
17:34  10 листопада
Найбільше українці не довіряють Єрмаку та Венедіктовій - опитування
18:05  10 листопада
Окупанти гатили по наших бійцях поблизу Водяного, в ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
10 листопада 2020, 17:34 2

У МОЗ заявили, що препарат для лікування коронавірусу "Ремдесивір" вже прямує в регіони

10 листопада 2020, 17:34 2
Читайте также на русском языке
Цей препарат широко застосовується для екстреного використання у багатьох інших країнах світу
Цей препарат широко застосовується для екстреного використання у багатьох інших країнах світу
Рixabay
Читайте также
на русском языке

Міністерство охорони здоров’я почало розподіл «Ремдесивіру» по регіонах.

Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні МОЗ у Facebook.

Глава відомства Максим Степанов нагадав, що препарат використовується у лікуванні пацієнтів з COVID-19.

"Багато лікарів, з якими я сьогодні спілкувався, питали мене щодо лікарських засобів для лікування COVID-19. Я хочу зазначити, що сьогодні розпочався розподіл "Ремдесивіру" у регіони", - зазначив він.

Міністр додав, що цей препарат входить до клінічних протоколів із надання медичної допомоги для лікування коронавірусної інфекції, а також широко застосовується для екстреного використання у багатьох інших країнах світу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що здоров'я нації має стати національною ідеєю в Україні. У зв'язку з цим в країні з'явиться програма "Здорова нація", яка буде містити практичні рекомендації щодо зміцнення здоров'я, профілактики захворювань та подолання їх наслідків.

коронавірус міністр лікарні лікування область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Друготуровий Дніпро: брудні мерські перегони і передбачувана коаліція
Результати виборів у Миколаєві: фіаско "слуг" та другий тур із Сєнкевичем і Чайкою
Всі публікації »
Олександр Черненко
Станіслав Асєєв
Віктор Небоженко
Всі блоги »