У МОЗ заявили, що препарат для лікування коронавірусу "Ремдесивір" вже прямує в регіони

Цей препарат широко застосовується для екстреного використання у багатьох інших країнах світу

Цей препарат широко застосовується для екстреного використання у багатьох інших країнах світу

Рixabay

Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні МОЗ у Facebook.

Глава відомства Максим Степанов нагадав, що препарат використовується у лікуванні пацієнтів з COVID-19.

"Багато лікарів, з якими я сьогодні спілкувався, питали мене щодо лікарських засобів для лікування COVID-19. Я хочу зазначити, що сьогодні розпочався розподіл "Ремдесивіру" у регіони", - зазначив він.

Міністр додав, що цей препарат входить до клінічних протоколів із надання медичної допомоги для лікування коронавірусної інфекції, а також широко застосовується для екстреного використання у багатьох інших країнах світу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що здоров'я нації має стати національною ідеєю в Україні. У зв'язку з цим в країні з'явиться програма "Здорова нація", яка буде містити практичні рекомендації щодо зміцнення здоров'я, профілактики захворювань та подолання їх наслідків.