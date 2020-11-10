У МОЗ заявили, що препарат для лікування коронавірусу "Ремдесивір" вже прямує в регіони
Міністерство охорони здоров’я почало розподіл «Ремдесивіру» по регіонах.
Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні МОЗ у Facebook.
Глава відомства Максим Степанов нагадав, що препарат використовується у лікуванні пацієнтів з COVID-19.
"Багато лікарів, з якими я сьогодні спілкувався, питали мене щодо лікарських засобів для лікування COVID-19. Я хочу зазначити, що сьогодні розпочався розподіл "Ремдесивіру" у регіони", - зазначив він.
Міністр додав, що цей препарат входить до клінічних протоколів із надання медичної допомоги для лікування коронавірусної інфекції, а також широко застосовується для екстреного використання у багатьох інших країнах світу.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що здоров'я нації має стати національною ідеєю в Україні. У зв'язку з цим в країні з'явиться програма "Здорова нація", яка буде містити практичні рекомендації щодо зміцнення здоров'я, профілактики захворювань та подолання їх наслідків.