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Під Верховною радою мітингують підприємці
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16 листопада 2020, 13:17 111

Вінницькі підприємці протестують проти карантину вихідного дня: перекрили трасу

16 листопада 2020, 13:17 111
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Протестувальники стверджують, що такі карантинні заходи знищують їхній бізнес
Протестувальники стверджують, що такі карантинні заходи знищують їхній бізнес
Фото 33kanal.com
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Вінницькі підприємці, які працюють на речових ринках, на знак протесту проти карантину вихідного дня перекрили трасу в селищі Стрижавка поблизу обласного центру.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

На акцію протесту у селищі Стрижавка поблизу Вінниці вийшли підприємці, які торгують непродовольчими товарами на центральному та муніципальному ринках обласного центру, власники крамничок і місцевих торговельних мереж. Вони упродовж півгодини безперервно рухалися по нерегульованому пішохідному переходу через міжнародну трасу і не пропускали транспорт.

Як повідомив один з учасників акції, на ній були присутні різні ФОПи - власники магазинів і працівники речових ринків, підприємці з інших галузей бізнесу, яких зачепив карантин вихідного дня.

Підприємці висловлювали незадоволення запровадженням карантину вихідного дня, яке, за їх словами, знищує їхній бізнес. Вони принесли плакати з написами "Вимагаємо зберегти мікробізнес в Україні" і скандували гасло "Дайте працювати!". Загалом участь в акції взяли близько ста осіб.

Наразі рух транспорту на зазначеній ділянці траси відновлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Верховною радою мітингують підприємці.

митинг протест підприємці Вінниця ринки
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