Вінницькі підприємці протестують проти карантину вихідного дня: перекрили трасу
Вінницькі підприємці, які працюють на речових ринках, на знак протесту проти карантину вихідного дня перекрили трасу в селищі Стрижавка поблизу обласного центру.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.
На акцію протесту у селищі Стрижавка поблизу Вінниці вийшли підприємці, які торгують непродовольчими товарами на центральному та муніципальному ринках обласного центру, власники крамничок і місцевих торговельних мереж. Вони упродовж півгодини безперервно рухалися по нерегульованому пішохідному переходу через міжнародну трасу і не пропускали транспорт.
Як повідомив один з учасників акції, на ній були присутні різні ФОПи - власники магазинів і працівники речових ринків, підприємці з інших галузей бізнесу, яких зачепив карантин вихідного дня.
Підприємці висловлювали незадоволення запровадженням карантину вихідного дня, яке, за їх словами, знищує їхній бізнес. Вони принесли плакати з написами "Вимагаємо зберегти мікробізнес в Україні" і скандували гасло "Дайте працювати!". Загалом участь в акції взяли близько ста осіб.
Наразі рух транспорту на зазначеній ділянці траси відновлено.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Верховною радою мітингують підприємці.