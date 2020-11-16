Вінницькі підприємці протестують проти карантину вихідного дня: перекрили трасу

Протестувальники стверджують, що такі карантинні заходи знищують їхній бізнес

Протестувальники стверджують, що такі карантинні заходи знищують їхній бізнес

Фото 33kanal.com

Вінницькі підприємці, які працюють на речових ринках, на знак протесту проти карантину вихідного дня перекрили трасу в селищі Стрижавка поблизу обласного центру.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

На акцію протесту у селищі Стрижавка поблизу Вінниці вийшли підприємці, які торгують непродовольчими товарами на центральному та муніципальному ринках обласного центру, власники крамничок і місцевих торговельних мереж. Вони упродовж півгодини безперервно рухалися по нерегульованому пішохідному переходу через міжнародну трасу і не пропускали транспорт.

Як повідомив один з учасників акції, на ній були присутні різні ФОПи - власники магазинів і працівники речових ринків, підприємці з інших галузей бізнесу, яких зачепив карантин вихідного дня.

Підприємці висловлювали незадоволення запровадженням карантину вихідного дня, яке, за їх словами, знищує їхній бізнес. Вони принесли плакати з написами "Вимагаємо зберегти мікробізнес в Україні" і скандували гасло "Дайте працювати!". Загалом участь в акції взяли близько ста осіб.

Наразі рух транспорту на зазначеній ділянці траси відновлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Верховною радою мітингують підприємці.