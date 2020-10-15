Карантин: У Сумах заборонили посадку пасажирів у потяги

Місто внесли до "червоної" зони

Місто внесли до "червоної" зони

Фото: Пресцентр "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" припинила продаж квитків до станції Суми. Потяги не будуть там брати пасажирів.

Про це передає RegioNews з посиланням на сайт "УЗ".

Заборона на посадку на станції пов'язана з обмеженнями через карантин. Суми за оновленим минулого тижня зонуванням потрапили до "червоної зони".

Через нововведення, "Укрзалізниця" поки що не продає квитки з Сум на потяги "Харків - Трускавець", "Лисичанськ - Ужгород", "Суми - Київ, Вінниця". Висадка пасажирів здійснюватиметься у звичному порядку.

Крім цього, відкрито продаж квитків на 10 поїздів зі станції "Тернопіль". Місто вийшло з "червоної" в "помаранчеву" зону.

Як відомо, 9 жовтня в Україні оновили карантинні зони: Суми і Канів стали "червоними", Київ – "помаранчевим".

12 жовтня стало відомо, що Сумська обласна державна адміністрація у зв’язку із потрапляннями міста у "червону” зону карантину буде працювати дистанційно.

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