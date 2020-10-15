Карантин: У Сумах заборонили посадку пасажирів у потяги
"Укрзалізниця" припинила продаж квитків до станції Суми. Потяги не будуть там брати пасажирів.
Про це передає RegioNews з посиланням на сайт "УЗ".
Заборона на посадку на станції пов'язана з обмеженнями через карантин. Суми за оновленим минулого тижня зонуванням потрапили до "червоної зони".
Через нововведення, "Укрзалізниця" поки що не продає квитки з Сум на потяги "Харків - Трускавець", "Лисичанськ - Ужгород", "Суми - Київ, Вінниця". Висадка пасажирів здійснюватиметься у звичному порядку.
Крім цього, відкрито продаж квитків на 10 поїздів зі станції "Тернопіль". Місто вийшло з "червоної" в "помаранчеву" зону.
Як відомо, 9 жовтня в Україні оновили карантинні зони: Суми і Канів стали "червоними", Київ – "помаранчевим".
12 жовтня стало відомо, що Сумська обласна державна адміністрація у зв’язку із потрапляннями міста у "червону” зону карантину буде працювати дистанційно.
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