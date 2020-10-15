16:33  15 жовтня
На секретаря Полтавської міськради Шамоту склали протокол за порушення карантину
18:12  15 жовтня
Харків внесли до "червоної зони" карантину (ОНОВЛЕНО)
08:13  15 жовтня
На Донбасі від початку доби зафіксували п'ять порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
15 жовтня 2020, 17:25 2

Карантин: У Сумах заборонили посадку пасажирів у потяги

15 жовтня 2020, 17:25 2
Читайте также на русском языке
Місто внесли до "червоної" зони
Місто внесли до "червоної" зони
Фото: Пресцентр "Укрзалізниці"
Читайте также
на русском языке

"Укрзалізниця" припинила продаж квитків до станції Суми. Потяги не будуть там брати пасажирів.

Про це передає RegioNews з посиланням на сайт "УЗ".

Заборона на посадку на станції пов'язана з обмеженнями через карантин. Суми за оновленим минулого тижня зонуванням потрапили до "червоної зони".

Через нововведення, "Укрзалізниця" поки що не продає квитки з Сум на потяги "Харків - Трускавець", "Лисичанськ - Ужгород", "Суми - Київ, Вінниця". Висадка пасажирів здійснюватиметься у звичному порядку.

Крім цього, відкрито продаж квитків на 10 поїздів зі станції "Тернопіль". Місто вийшло з "червоної" в "помаранчеву" зону.

Як відомо, 9 жовтня в Україні оновили карантинні зони: Суми і Канів стали "червоними", Київ – "помаранчевим".

12 жовтня стало відомо, що Сумська обласна державна адміністрація у зв’язку із потрапляннями міста у "червону” зону карантину буде працювати дистанційно.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

коронавірус карантин Укрзализныця поїзд Суми
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Вибори в Одесі на межі зриву: виборчком розпустили, а друк бюлетенів зупинили
Нардепи, губернатори та олігархи: стати депутатами Львівської облради захотіли знакові люди
Всі публікації »
Петро Олещук
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »