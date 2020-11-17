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17 листопада 2020, 11:49 18

Стало відомо, коли в Україну прибуде перша партія вакцини від коронавірусу

17 листопада 2020, 11:49 18
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Нині влада продовжує переговори з компаніями щодо закупівлі додаткових партій вакцини
Нині влада продовжує переговори з компаніями щодо закупівлі додаткових партій вакцини
Рixabay
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Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль розповів, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року.

Про це він заявив у ході звіту у Верховній Раді, інформує RegioNews.

За словами глави уряду, нині продовжуються переговори з компаніями щодо закупівлі додаткових партій вакцини.

"8 млн доз Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року. Крім того, уряд і МОЗ постійно ведуть переговори зі світовими компаніями щодо закупівлі додаткових партій ефективної та перевіреної вакцини", - зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто в Україні першим отримає вакцину від COVID-19.

Україна вакцина прем'єр ліки уряд
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