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25 вересня 2020, 11:20 9

В Україні зросла кількість важких хворих на COVID-19 - Степанов

25 вересня 2020, 11:20 9
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Пацієнтів із тяжким перебігом хвороби стає все більше
Пацієнтів із тяжким перебігом хвороби стає все більше
Фото: МОЗ
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В Україні збільшилася кількість важких пацієнтів з коронавірусом, при цьому щодня фіксується 3,5 тисячі нових випадків захворювання.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, за минулу добу було госпіталізовано 742 людини.

Ми постійно спілкуємося з лікарями. Збільшилася кількість важких хворих на COVID-19, тобто людей, які мають важкий перебіг хвороби”, - сказав міністр.

Він додав, що це стосується людей з групи ризику: літніх людей, людей з хронічними захворюваннями, такими як цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання легень, печінки, нирок.

У нинішніх умовах всім потрібно сконцентруватися і дотримуватися правил нової реальності", - підсумував Степанов.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу хворобу діагностували у 3565 людей, 1675 пацієнтів одужали, померли 70 осіб.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус Україна ушпиталення хвороба Максим Степанов
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