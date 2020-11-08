У МОЗ повідомили, в яких регіонах ліжка для хворих на коронавірус завантажені найбільше

Всього в Україні введено вже 45 038 лікарняних ліжок

Всього в Україні введено вже 45 038 лікарняних ліжок

Рixabay

Всього в Україні зайняті вже 60,5% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Найбільше завантажені ліжка у п'яти регіонах.

Як пише RegioNews, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, найбільш завантаженими є лікарні Полтавської (91,5%), Рівненської (78,9%), Одеської (70,6%) та Сумської (70,5%) областей. У Києві зайняті 55,7% ліжок.

При цьому в Херсонській, Тернопільській, Миколаївській і Кіровоградській областях заповненість лікарняних ліжок становить менш як 50%. У Херсонській області зайнято лише 25,3% ліжок.

Всього в Україні введено вже 45 038 лікарняних ліжок.

Також в країні у всіх регіонах перевищено показник захворюваності COVID-19. В середньому в Україні цей показник становить 306,8 при нормі в 40. Найгірша ситуація спостерігається в Чернівецькій області — 623,6. У Києві показник становить 341,2.

Нагадаємо, в Україні жодна область не може послабити карантин.

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