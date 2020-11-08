10:37  08 листопада
Коронавірус в Україні: зафіксовано понад 9 тисяч нових випадків
11:06  08 листопада
Масштабна ДТП у Харкові: прокуратура порушила справу
17:31  08 листопада
Війна на Донбасі: бойовики принишкли, жодного обстрілу за добу
UA | RU
UA | RU
08 листопада 2020, 16:55 4

У МОЗ повідомили, в яких регіонах ліжка для хворих на коронавірус завантажені найбільше

08 листопада 2020, 16:55 4
Читайте также на русском языке
Всього в Україні введено вже 45 038 лікарняних ліжок
Всього в Україні введено вже 45 038 лікарняних ліжок
Рixabay
Читайте также
на русском языке

Всього в Україні зайняті вже 60,5% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Найбільше завантажені ліжка у п'яти регіонах.

Як пише RegioNews, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, найбільш завантаженими є лікарні Полтавської (91,5%), Рівненської (78,9%), Одеської (70,6%) та Сумської (70,5%) областей. У Києві зайняті 55,7% ліжок.

При цьому в Херсонській, Тернопільській, Миколаївській і Кіровоградській областях заповненість лікарняних ліжок становить менш як 50%. У Херсонській області зайнято лише 25,3% ліжок.

Всього в Україні введено вже 45 038 лікарняних ліжок.

Також в країні у всіх регіонах перевищено показник захворюваності COVID-19. В середньому в Україні цей показник становить 306,8 при нормі в 40. Найгірша ситуація спостерігається в Чернівецькій області — 623,6. У Києві показник становить 341,2.

Нагадаємо, в Україні жодна область не може послабити карантин.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

коронавірус Україна карантин лікарні область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Свободівський анклав: в чому секрет успіху мерів Хмельницького, Івано-Франківська та Тернополя
Чому Віктор Балога може пишатися сином та що робитиме опозиція в новій міськраді Мукачева
Всі публікації »
Станіслав Асєєв
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Всі блоги »