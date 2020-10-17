Новий антирекорд COVID-19: в Україні зафіксовано 6410 випадків захворювання

Найбільше нових заражених виявили у Одеській, Харківській, Дніпропетровській областях і Києві

Найбільше нових заражених виявили у Одеській, Харківській, Дніпропетровській областях і Києві

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу в Україні підтвердили 6410 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою. Також зафіксовано 109 летальних випадків, 2194 пацієнтів одужали.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше нових випадків в Одеській (+506), Харківській (+472), Дніпропетровській (+464) областях і Києві (+598).

З початку пандемії в Україні виявили вже 293 641 випадків захворювання COVID-19. При цьому одужали 124 113 осіб. За весь час від хвороби померли 5 517 осіб (+109).

За останні 24 години в країні зробили 63734 тести на коронавірус. З них 36201 - методом ПЛР, а також 27533 - методом ІФА.

Нагадаємо, 15 жовтня коронавірус в Україні діагностували у майже 6 тисяч українців.

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