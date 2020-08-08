В Україні знову антирекорд, виявлено 1489 випадків COVID-19

Від початку епідемії заразилися майже 80 тисяч осіб

Від початку епідемії заразилися майже 80 тисяч осіб

Фото: flickr

В Україні зафіксовано 1489 нових випадків COVID-19, це новий антирекорд кількості нових хворих за добу від початку епідемії.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews. За добу одужали 600 пацієнтів, померли 27 осіб. Лабораторні центри перевіряють 1799 нових підозр на наявність вірусу. Від початку епідемії коронавірусом захворіли 79 750 осіб, одужали - 43 655, кількість летальних випадків становить 1879. Найбільше випадків захворювання виявили в Києві - 200 осіб. Ще 165 випадків виявили на Одещині, 154 – на Львівщині, 134 – на Харківщині. В Івано-Франківській області - 126 нових випадків. Ситуація в регіонах виглядає наступним чином: Вінницька область — 2955 (+23)

Волинська область — 4226 (+64)

Дніпропетровська область — 1525 (+17)

Донецька область — 965 (+20)

Житомирська область — 2101 (+37)

Закарпатська область — 5697 (+82)

Запорізька область — 919 (+24)

Івано-Франківська область — 5552 (+126)

Кіровоградська область — 718 (+4)

м. Київ — 9378 (+200)

Київська область — 4128 (+70)

Львівська область — 10726 (+154)

Луганська область — 152 (+6)

Миколаївська область — 696 (+14)

Одеська область — 4069 (+165)

Полтавська область — 491 (+2)

Рівненська область — 6747 (+109)

Сумська область — 653 (+17)

Тернопільська область — 3257 (+45)

Харківська область — 4661 (+134)

Херсонська область — 259 (+2)

Хмельницька область — 1323 (+37)

Чернівецька область — 6565 (+88)

Черкаська область — 996 (+21)

Чернігівська область — 991 (+26) Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється) Нагадаємо, вчора в Україні також було зафіксовано черговий антирекорд, виявили 1453 випадки коронавірусу.

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