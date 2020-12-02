Понад 90% опитаних мерів підтримали заборону концертів на Новий рік - Шмигаль

Також понад половина опитаних виступає за обмеження відвідування встановлених ялинок

Також понад половина опитаних виступає за обмеження відвідування встановлених ялинок

Фото: з відкритих джерел

На черговому засіданні Кабінету міністрів України прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що абсолютна більшість мерів українських міст підтримують ідею заборони на проведення концертів на новорічні свята.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Уряду.

90% опитаних мерів підтримали повну заборону концертів та ярмарок на Новий Рік, 60% - за встановлення ялинки з обмеженням відвідування", - повідомив Шмигаль.

Зазначається, що під час сьогоднішнього засідання також розглянуть декілька законопроєктів. Зокрема, йдеться про проєкт закону про внесення зміни до статті 67 Господарського кодексу України; про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сільськогосподарських кооперативів; про внесення змін до Закону України "Про землеустрій" щодо уніфікації деяких видів документації із землеустрою.

Раніше Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня дав позитивний результат.