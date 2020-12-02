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02 грудня 2020, 14:12 77

Понад 90% опитаних мерів підтримали заборону концертів на Новий рік - Шмигаль

02 грудня 2020, 14:12 77
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Також понад половина опитаних виступає за обмеження відвідування встановлених ялинок
Також понад половина опитаних виступає за обмеження відвідування встановлених ялинок
Фото: з відкритих джерел
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На черговому засіданні Кабінету міністрів України прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що абсолютна більшість мерів українських міст підтримують ідею заборони на проведення концертів на новорічні свята.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Уряду.

90% опитаних мерів підтримали повну заборону концертів та ярмарок на Новий Рік, 60% - за встановлення ялинки з обмеженням відвідування", - повідомив Шмигаль.

Зазначається, що під час сьогоднішнього засідання також розглянуть декілька законопроєктів. Зокрема, йдеться про проєкт закону про внесення зміни до статті 67 Господарського кодексу України; про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сільськогосподарських кооперативів; про внесення змін до Закону України "Про землеустрій" щодо уніфікації деяких видів документації із землеустрою.

Раніше Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня дав позитивний результат.

Деніс Шмигаль карантин свято мер опитування
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