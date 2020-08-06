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06 серпня 2020, 10:58 7

У Херсоні міську лікарню закрили на карантин через спалах коронавірусу

06 серпня 2020, 10:58 7
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Хворих будуть виписувати з лікарні лише за результатами негативного тесту
Хворих будуть виписувати з лікарні лише за результатами негативного тесту
Фото: flickr
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У міській лікарні Херсона ім. Лучанського упродовж двох тижнів не будуть приймати пацієнтів через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА, передає RegioNews.

Відомо, що в лікарні вже виявили 9 хворих на COVID-19, серед яких 6 медиків і 3 пацієнти реанімаційного відділення.

У всіх пацієнтів і медпрацівників реанімаційного відділення лікарні, а також інших відділень після виявлення першого випадку були відібрані понад 90 проб біоматеріалів, ще 97 відібрані були 5 серпня. Зараз триває дослідження цих матеріалів", - йдеться в повідомлені.

За словами головного лікаря Володимира Ларіонова, виписувати хворих з лікарні будуть тільки за результатами негативного ПЛР-тесту.

Також не буде припиняти роботу міський центр серця, він працює на базі лікарні.

Всіх його пацієнтів і медичних працівників тестують на наявність коронавірусу.

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Нагадаємо, 6 серпня в Україні зафіксовано 1318 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, це абсолютний рекорд кількості хворих за добу від початку епідемії.

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