У Херсоні міську лікарню закрили на карантин через спалах коронавірусу
У міській лікарні Херсона ім. Лучанського упродовж двох тижнів не будуть приймати пацієнтів через спалах коронавірусу.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА, передає RegioNews.
Відомо, що в лікарні вже виявили 9 хворих на COVID-19, серед яких 6 медиків і 3 пацієнти реанімаційного відділення.
У всіх пацієнтів і медпрацівників реанімаційного відділення лікарні, а також інших відділень після виявлення першого випадку були відібрані понад 90 проб біоматеріалів, ще 97 відібрані були 5 серпня. Зараз триває дослідження цих матеріалів", - йдеться в повідомлені.
За словами головного лікаря Володимира Ларіонова, виписувати хворих з лікарні будуть тільки за результатами негативного ПЛР-тесту.
Також не буде припиняти роботу міський центр серця, він працює на базі лікарні.
Всіх його пацієнтів і медичних працівників тестують на наявність коронавірусу.
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Нагадаємо, 6 серпня в Україні зафіксовано 1318 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, це абсолютний рекорд кількості хворих за добу від початку епідемії.