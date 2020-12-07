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07 грудня 2020, 15:30 890

У Кабміні розповіли, як під час локдауну буде працювати транспорт

07 грудня 2020, 15:30 890
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В громадському транспорті можна буде їздити лише на сидячих місцях
В громадському транспорті можна буде їздити лише на сидячих місцях
Фото: flickr
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Після запровадження локдауну громадський транспорт буде працювати зі значними обмеженнями. Це може статися вже в січні 2021 року.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24” розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.

За його словами, пасажирів в транспорт будуть допускати відповідно до кількості сидячих місць.

Він додав, що попри ігнорування багатьма людьми маскового режиму, запровадити більше серйозні обмеження влада не може.

А ось кордони країни на локдаун закривати не будуть, і обмеження на міжнародне сполучення запроваджувати не планують. В'їзд і виїзд громадян України залишиться відкритим”, - сказав міністр.

Немчінов нагадав, що на самому початку карантину величезною проблемою був проїзд медиків та інших працівників важливих для забезпечення протиепідемічних заходів.

Епідеміологи прорахували варіанти і пропонують зі значними обмеженнями, з використанням виключно сидячих місць дозволити користування громадським транспортом, а також міжрайонне і міжобласне сполучення", - підсумував Немчінов.

Нагадаємо, у Держспоживслужбі Києва заявили, що карантин вихідного дня не дав бажаного ефекту.

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