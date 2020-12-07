У Кабміні розповіли, як під час локдауну буде працювати транспорт
Після запровадження локдауну громадський транспорт буде працювати зі значними обмеженнями. Це може статися вже в січні 2021 року.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24” розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає RegioNews.
За його словами, пасажирів в транспорт будуть допускати відповідно до кількості сидячих місць.
Він додав, що попри ігнорування багатьма людьми маскового режиму, запровадити більше серйозні обмеження влада не може.
А ось кордони країни на локдаун закривати не будуть, і обмеження на міжнародне сполучення запроваджувати не планують. В'їзд і виїзд громадян України залишиться відкритим”, - сказав міністр.
Немчінов нагадав, що на самому початку карантину величезною проблемою був проїзд медиків та інших працівників важливих для забезпечення протиепідемічних заходів.
Епідеміологи прорахували варіанти і пропонують зі значними обмеженнями, з використанням виключно сидячих місць дозволити користування громадським транспортом, а також міжрайонне і міжобласне сполучення", - підсумував Немчінов.
Нагадаємо, у Держспоживслужбі Києва заявили, що карантин вихідного дня не дав бажаного ефекту.