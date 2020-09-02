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02 вересня 2020, 08:44 4

В Раді ще один випадок коронавірусу: захворів нардеп від "Батьківщини" - ЗМІ

02 вересня 2020, 08:44 4
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Нині депутат перебуває на самоізоляції
Нині депутат перебуває на самоізоляції
Фото: Facebook
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Народний депутат від партії "Батьківщина" Іван Крулько захворів коронавірусною інфекцією COVID-19.

Як передає RegioNews, про це РБК-Украина повідомило інформоване джерело.

За його словами, результати тесту нардеп отримав в понеділок і зараз знаходиться на самоізоляції.

Згідно з даними на сайті Верховної ради, Крулько був відсутній у парламенті на пленарному засіданні у вівторок, 1 вересня. Однак тиждень тому, 25 серпня, в Раді він був.

Нагадаємо, коронавірусом хворіє лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Її стан оцінюють як стабільно важкий.

ВР карантин коронавірус хвороба депутат
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