В Раді ще один випадок коронавірусу: захворів нардеп від "Батьківщини" - ЗМІ

Нині депутат перебуває на самоізоляції

Нині депутат перебуває на самоізоляції

Фото: Facebook

Як передає RegioNews, про це РБК-Украина повідомило інформоване джерело.

За його словами, результати тесту нардеп отримав в понеділок і зараз знаходиться на самоізоляції.

Згідно з даними на сайті Верховної ради, Крулько був відсутній у парламенті на пленарному засіданні у вівторок, 1 вересня. Однак тиждень тому, 25 серпня, в Раді він був.

Нагадаємо, коронавірусом хворіє лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Її стан оцінюють як стабільно важкий.