В Івано-Франківську не залишилось ліжок для пацієнтів із COVID-19

Ситуація із розміщенням нових хворих в місті стає критичною

Ситуація із розміщенням нових хворих в місті стає критичною

Фото: із відкритих джерел

В Івано-Франківську заповнені всі ліжка для лікування пацієнтів із коронавірусом.

Про це повідомила начальник департаменту охорони здоров'я міської ради Івано-Франківська Марія Бойко, передає RegioNews.

За її словами, вчора, 26 жовтня в лікарні міста були госпіталізовані ще 44 особи.

Станом на сьогоднішній ранок у наших стаціонарах госпіталізовано з пневмоніями і підозрами на пневмонію 399 осіб. У Центральну міську лікарню - 265 осіб, в Першу міську лікарню - 134. Тобто всім місця зайняті", - розповіла Бойко.

Вона додала, що упродовж минулих вихідних в Івано-Франківській об'єднаній територіальній громаді підтвердили захворювання 366 осіб, з яких 350 - жителі Івано-Франківська.

Нагадаємо, у 30% хворих коронавірусом ПЛР-тест показує негативний результат - Степанов.