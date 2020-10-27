В Івано-Франківську не залишилось ліжок для пацієнтів із COVID-19
В Івано-Франківську заповнені всі ліжка для лікування пацієнтів із коронавірусом.
Про це повідомила начальник департаменту охорони здоров'я міської ради Івано-Франківська Марія Бойко, передає RegioNews.
За її словами, вчора, 26 жовтня в лікарні міста були госпіталізовані ще 44 особи.
Станом на сьогоднішній ранок у наших стаціонарах госпіталізовано з пневмоніями і підозрами на пневмонію 399 осіб. У Центральну міську лікарню - 265 осіб, в Першу міську лікарню - 134. Тобто всім місця зайняті", - розповіла Бойко.
Вона додала, що упродовж минулих вихідних в Івано-Франківській об'єднаній територіальній громаді підтвердили захворювання 366 осіб, з яких 350 - жителі Івано-Франківська.
Нагадаємо, у 30% хворих коронавірусом ПЛР-тест показує негативний результат - Степанов.