"Червона зона": в Івано-Франківську відкриють школи незважаючи на заборону

За відповідне рішення проголосували 32 депутати міської ради

За відповідне рішення проголосували 32 депутати міської ради

Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 15 вересня, на вимогу депутатів міської ради у Івано-Франківську скликали позачергову сесію, на якій прийняли рішення щодо роботи закладів освіти.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, передає RegioNews.

Навіть попри карантин та "червону зону" у місті продовжиться поступове відновлення навчання та поетапне відкриття садочків та шкіл. А саме, з 21 вересня повноцінно мають запрацювати садочки та початкові школи (1-4 класи), а з 28 вересня - всі інші заклади середньої освіти”, - повідомив він.

Крім того, у рішенні міськради зазначено, що відповідальність за стан здоров’я дітей покладено на їх батьків, або тих, хто їх заміняє. При цьому батьки мають право звернутись до закладу освіти щодо дистанційного навчання дитини і отримати його реалізацію.

Правоохоронців депутати закликають утриматись від дій щодо притягнення до відповідальності осіб, які будуть діяти, відповідно до цього рішення.

Якщо ж директорам дошкільних та навчальних закладів доведеться оскаржувати дії поліції в судах, міська рада обіцяє надати їм юридичний супровід.

Раніше повідомлялось, що мер Івано-Франківська Руслан Марцинків закликає "київську владу" переглянути рішення про віднесення міста до "червоної" зони за рівнем карантинних обмежень через поширення COVID-19.