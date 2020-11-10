Міністр оборони України Андрій Таран інфікований коронавірусом

ПЛР-тест зробили перед його запланованою поїздкою на Донбас

ПЛР-тест зробили перед його запланованою поїздкою на Донбас

Фото з відкритих джерел

У Міноборони повідомили, що тест на COVID-19 міністра оборони України Андрія Тарана виявився позитивним.

Як повідомляє RegioNews, про це Укрінформ поінформували в Міноборони. ПЛР-тест міністра оборони Андрія Тарана виявився позитивним. Стан та самопочуття посадовця наразі задовільні. Міністр перейшов на режим самоізоляції та роботу у дистанційному режимі. Раніше спланований робочий графік міністра зазнав змін. Раніше повідомлялося, що президент Зеленський захворів на коронавірус.

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