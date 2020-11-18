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18 листопада 2020, 11:56 1

Ніяких примусових тестувань: у МОЗ дали чітку відповідь для українців, які повертаються з-за кордону

18 листопада 2020, 11:56 1
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Українці зможуть здати тести в стандартному режимі для того, щоб знятись з самоізоляції
Українці зможуть здати тести в стандартному режимі для того, щоб знятись з самоізоляції
Фото: з відкритих джерел
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Громадяни України, які повертаються з-за кордону не мають проходити ніяких примусових тестувань. Таким чином в МОЗ відреагували на звернення громадян щодо проходження платних тестів в аеропортах.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву заступника міністра охорони здоров’я Ярослава Кучера.

Так, за його словами є "цікаві звернення" до контакт-центру МОЗ щодо питань діагностики, коли громадян, які повертаються із-за кордону, - з робочих відряджень, відпочинку - змушують проходити платний тест в аеропорту. Зокрема, був такий випадок із моряками в одному з аеропортів.

"Я хочу передати привіт в Одеський аеропорт і нагадати, що наші громадяни не зобов’язані проходити тестування для того, щоб повернутися в нашу країну. Їм встановлюється відповідний додаток, і вони в стандартному режимі можуть здати тести, і будуть зняті з самоізоляції. ... Якщо такі випадки будуть фіксуватися надалі, ми можемо зробити припущення, що це робиться навмисно, щоб працювати з конкретною лабораторією в аеропорту”, - сказав Кучер.

Він також заявив, що такі випадки надалі будуть чітко фіксуватися.

Раніше повідомлялось, що Степанов попросив депутатів дати більше грошей на медицину.

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