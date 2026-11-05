Буданов правий: на криміналітет у погонах потрібні "вчасні сильні дії"

«Кримінал» розмірковує, чи краще забити ветерана Азову молотками, чи спалити кислотою, а кришу цьому забезпечували генерал СБУ, керівники Нацполу і прокурори ОГП

«Кримінал» розмірковує, чи краще забити ветерана Азову молотками, чи спалити кислотою, а кришу цьому забезпечували генерал СБУ, керівники Нацполу і прокурори ОГП

Фото з відкритих джерел

Тож про сильні дії. Зробити їх можуть троє: Зеленський, голова його Офісу Буданов і голова його фракції Арахамія.

Сильна дія тут лише одна – конкурсне призначення керівників ОГП, ДБР і Нацполу. Щоб силовиків очолювали люди, яких відібрали незалежні професіонали, а не Банкова. (З СБУ – окрема історія.)

Законопроєкти про конкурс на генпрокурора (№15343) і директора ДБР (№13602) давно в Раді. І депутати Зеленського їх блокують.

Депутати Зеленського мають ПРИПИНИТИ блокувати і проголосувати.

Якщо голосувань не буде – значить Зеленський, Буданов і Арахамія особисто кришують силовиків, які кришують криміналітет, який ламає ноги українцям.