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Віталій Шабунін Український громадський та політичний діяч, блогер, один із засновників та Голова правління Центру протидії корупції info@regionews.ua
05 листопада 2026, 22:15

Буданов правий: на криміналітет у погонах потрібні "вчасні сильні дії"

05 листопада 2026, 22:15
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«Кримінал» розмірковує, чи краще забити ветерана Азову молотками, чи спалити кислотою, а кришу цьому забезпечували генерал СБУ, керівники Нацполу і прокурори ОГП
Фото з відкритих джерел
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Тож про сильні дії. Зробити їх можуть троє: Зеленський, голова його Офісу Буданов і голова його фракції Арахамія.

Сильна дія тут лише одна – конкурсне призначення керівників ОГП, ДБР і Нацполу. Щоб силовиків очолювали люди, яких відібрали незалежні професіонали, а не Банкова. (З СБУ – окрема історія.)

Законопроєкти про конкурс на генпрокурора (№15343) і директора ДБР (№13602) давно в Раді. І депутати Зеленського їх блокують.

Депутати Зеленського мають ПРИПИНИТИ блокувати і проголосувати.

Якщо голосувань не буде – значить Зеленський, Буданов і Арахамія особисто кришують силовиків, які кришують криміналітет, який ламає ноги українцям.

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депутати законопроєкт Зеленський Банкова
 
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