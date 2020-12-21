У Зеленського обіцяють, що більшість підприємців отримають 8 000 гривень до кінця року

До 31 грудня триває прийом заявок на виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам і бізнесу

До 31 грудня триває прийом заявок на виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам і бізнесу

Фото з відкритих джерел

Майже 300 тисяч заявок на отримання компенсації підприємцям і найманим працівникам в рамках допомоги бізнесу в умовах епідемії COVID-19 буде задоволено до кінця поточного тижня. Такі заходи вирішили зробити у зв'язку майбутнім посиленням карантинних обмежень.

Про це розповіли на традиційній селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу глави держави.

"У нас 710 000 ФОП та суб'єктів господарювання, які повинні отримати виплати. І зробити це потрібно до 8 січня. Це один із пріоритетів для уряду", - сказав Зеленський.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що до 31 грудня триває прийом заявок на виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам і бізнесу. Він додав, що сьогодні починається виплата матеріальної допомоги людям, діяльність яких буде обмежена внаслідок посиленого карантину з 8 січня.

"У Пенсійний фонд вже передали кошти для 280 000 заявок. Сьогодні, згідно з постановою, перший день, коли ми починаємо виплати людям", - сказав Шмигаль.

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров додав, що щодня надходить по 40-50 тис. заявок від ФОП та суб'єктів господарювання.

Уряд сподівається, що більшість підприємців отримає фінансову підтримку у зв'язку з майбутнім "локдауном", запланованим на 8-24 січня 2021 року, ще до кінця 2020-го. Своєю чергою, міністр фінансів Сергій Марченко додав, що більшість виплат будуть намагатися провести до Нового року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки підприємців отримають допомогу від держави.