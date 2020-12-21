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21 грудня 2020, 16:42 6

У Зеленського обіцяють, що більшість підприємців отримають 8 000 гривень до кінця року

21 грудня 2020, 16:42 6
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До 31 грудня триває прийом заявок на виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам і бізнесу
До 31 грудня триває прийом заявок на виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам і бізнесу
Фото з відкритих джерел
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Майже 300 тисяч заявок на отримання компенсації підприємцям і найманим працівникам в рамках допомоги бізнесу в умовах епідемії COVID-19 буде задоволено до кінця поточного тижня. Такі заходи вирішили зробити у зв'язку майбутнім посиленням карантинних обмежень.

Про це розповіли на традиційній селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу глави держави.

"У нас 710 000 ФОП та суб'єктів господарювання, які повинні отримати виплати. І зробити це потрібно до 8 січня. Це один із пріоритетів для уряду", - сказав Зеленський.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що до 31 грудня триває прийом заявок на виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам і бізнесу. Він додав, що сьогодні починається виплата матеріальної допомоги людям, діяльність яких буде обмежена внаслідок посиленого карантину з 8 січня.

"У Пенсійний фонд вже передали кошти для 280 000 заявок. Сьогодні, згідно з постановою, перший день, коли ми починаємо виплати людям", - сказав Шмигаль.

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров додав, що щодня надходить по 40-50 тис. заявок від ФОП та суб'єктів господарювання.

Уряд сподівається, що більшість підприємців отримає фінансову підтримку у зв'язку з майбутнім "локдауном", запланованим на 8-24 січня 2021 року, ще до кінця 2020-го. Своєю чергою, міністр фінансів Сергій Марченко додав, що більшість виплат будуть намагатися провести до Нового року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки підприємців отримають допомогу від держави.

Україна бізнес Офіс президента президент підприємці
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