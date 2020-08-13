В Україні новий антирекорд COVID-19: за добу виявили 1592 нові випадки
З початку пандемії в Україні коронавірусом захворіли 86 140 чоловік, 46 216 - одужали, 1992 - померли, 37 932 людини ще хворіють.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За добу заразилися 1952 людини, з них 88 дітей, а також 92 медпрацівника. Були госпіталізовані 315 осіб, такої кількості госпіталізованих в Україні за добу у нас ще не було", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За минулу добу найбільше нових випадків зафіксовано у Харківській області – 209 нових випадків, у Львівській області – 166, в Івано-Франківській області – 138 та у Києві – 133. Також у Чернівецькій області зафіксували 130 нових випадків зараження, а в Одеській області коронавірус підтвердили у 114 осіб.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 3086 випадків;
- Волинська область — 4471 випадок;
- Дніпропетровська область — 1630 випадків;
- Донецька область — 1027 випадків;
- Житомирська область — 2266 випадків;
- Закарпатська область — 6009 випадків;
- Запорізька область — 1010 випадків;
- Івано-Франківська область — 6177 випадків;
- Кіровоградська область — 733 випадки;
- м. Київ — 10002 випадки;
- Київська область — 4377 випадків;
- Львівська область — 11474 випадки;
- Луганська область — 170 випадків;
- Миколаївська область — 755 випадків;
- Одеська область — 4572 випадки;
- Полтавська область — 516 випадків;
- Рівненська область — 7206 випадків;
- Сумська область — 754 випадки;
- Тернопільська область — 3489 випадків;
- Харківська область — 5378 випадків;
- Херсонська область — 286 випадків;
- Хмельницька область — 1468 випадків;
- Чернівецька область — 7110 випадків;
- Черкаська область — 1067 випадків;
- Чернігівська область — 1107 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 12 серпня в Україні виявили 1433 нових хворих COVID-19.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)