В Україні новий антирекорд COVID-19: за добу виявили 1592 нові випадки

За минулу добу 22 хворих померли, були госпіталізовані 315 осіб, 530 чоловік одужали

За минулу добу 22 хворих померли, були госпіталізовані 315 осіб, 530 чоловік одужали

Фото: з відкритих джерел

З початку пандемії в Україні коронавірусом захворіли 86 140 чоловік, 46 216 - одужали, 1992 - померли, 37 932 людини ще хворіють.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За добу заразилися 1952 людини, з них 88 дітей, а також 92 медпрацівника. Були госпіталізовані 315 осіб, такої кількості госпіталізованих в Україні за добу у нас ще не було", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За минулу добу найбільше нових випадків зафіксовано у Харківській області – 209 нових випадків, у Львівській області – 166, в Івано-Франківській області – 138 та у Києві – 133. Також у Чернівецькій області зафіксували 130 нових випадків зараження, а в Одеській області коронавірус підтвердили у 114 осіб.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 3086 випадків;

Волинська область — 4471 випадок;

Дніпропетровська область — 1630 випадків;

Донецька область — 1027 випадків;

Житомирська область — 2266 випадків;

Закарпатська область — 6009 випадків;

Запорізька область — 1010 випадків;

Івано-Франківська область — 6177 випадків;

Кіровоградська область — 733 випадки;

м. Київ — 10002 випадки;

Київська область — 4377 випадків;

Львівська область — 11474 випадки;

Луганська область — 170 випадків;

Миколаївська область — 755 випадків;

Одеська область — 4572 випадки;

Полтавська область — 516 випадків;

Рівненська область — 7206 випадків;

Сумська область — 754 випадки;

Тернопільська область — 3489 випадків;

Харківська область — 5378 випадків;

Херсонська область — 286 випадків;

Хмельницька область — 1468 випадків;

Чернівецька область — 7110 випадків;

Черкаська область — 1067 випадків;

Чернігівська область — 1107 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 12 серпня в Україні виявили 1433 нових хворих COVID-19.

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