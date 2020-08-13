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13 серпня 2020, 09:46 9

В Україні новий антирекорд COVID-19: за добу виявили 1592 нові випадки

13 серпня 2020, 09:46 9
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За минулу добу 22 хворих померли, були госпіталізовані 315 осіб, 530 чоловік одужали
За минулу добу 22 хворих померли, були госпіталізовані 315 осіб, 530 чоловік одужали
Фото: з відкритих джерел
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З початку пандемії в Україні коронавірусом захворіли 86 140 чоловік, 46 216 - одужали, 1992 - померли, 37 932 людини ще хворіють.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За добу заразилися 1952 людини, з них 88 дітей, а також 92 медпрацівника. Були госпіталізовані 315 осіб, такої кількості госпіталізованих в Україні за добу у нас ще не було", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За минулу добу найбільше нових випадків зафіксовано у Харківській області – 209 нових випадків, у Львівській області – 166, в Івано-Франківській області – 138 та у Києві – 133. Також у Чернівецькій області зафіксували 130 нових випадків зараження, а в Одеській області коронавірус підтвердили у 114 осіб.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 3086 випадків;
  • Волинська область — 4471 випадок;
  • Дніпропетровська область — 1630 випадків;
  • Донецька область — 1027 випадків;
  • Житомирська область — 2266 випадків;
  • Закарпатська область — 6009 випадків;
  • Запорізька область — 1010 випадків;
  • Івано-Франківська область — 6177 випадків;
  • Кіровоградська область — 733 випадки;
  • м. Київ — 10002 випадки;
  • Київська область — 4377 випадків;
  • Львівська область — 11474 випадки;
  • Луганська область — 170 випадків;
  • Миколаївська область — 755 випадків;
  • Одеська область — 4572 випадки;
  • Полтавська область — 516 випадків;
  • Рівненська область — 7206 випадків;
  • Сумська область — 754 випадки;
  • Тернопільська область — 3489 випадків;
  • Харківська область — 5378 випадків;
  • Херсонська область — 286 випадків;
  • Хмельницька область — 1468 випадків;
  • Чернівецька область — 7110 випадків;
  • Черкаська область — 1067 випадків;
  • Чернігівська область — 1107 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 12 серпня в Україні виявили 1433 нових хворих COVID-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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