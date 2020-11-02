"Зима буде важкою": Ляшко розповів про динаміку захворюваності COVID-19

Ситуація в Україні погіршилась після початку навчального процесу в країні

Ситуація в Україні погіршилась після початку навчального процесу в країні

Фото: з відкритих джерел

Ситуація із захворюваністю коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні погіршиться до зими. Такі висновки роблять у Міністерстві охорони здоров'я виходячи з динаміки захворюваності.

Як передає RegioNews, про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "Сегодня".

За його словами, на даний момент занепокоєння викликає динаміка захворюваності в європейських країнах.

Зима буде важкою і про це свідчить динаміка, яку ми маємо. Наприклад, Франція, де фіксують 50 тисяч випадків в день. Якщо такі тенденції будуть продовжуватися і не буде пікового навантаження, після якого йде спад або плато, то ми побачимо до якого рівня підніматиметься кількість хворих", - сказав Ляшко.

Він також додав, що ситуація в Україні погіршилась після того, коли люди повернулися з відпусток і розпочався навчальний процес.

Змінилася соціальне середовище, в якому люди були три літніх місяці ... Це ще раз підтверджує, що вірус підступний і не прогнозований", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, за 1 листопада найбільше нових випадків Covid-19 зареєстровано в Харківській області - 817, у Львівській - 464, Чернівецькій - 418 і Житомирській - 398 областях.

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