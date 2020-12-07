У Житомирі розповіли подробиці перевірки лікарні, яку розкритикував Степанов

Там стверджують, що міністр приїхав із перевіркою зарано

Там стверджують, що міністр приїхав із перевіркою зарано

Фото: flickr

Про це під час брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає RegioNews.

За його словами, в обласній лікарні є достатня кількість засобів індивідуального захисту, на які ще до приїзду міністра були виділені додаткові кошти з обласного бюджету.

На жаль, є недоліки в організації на рівні структурних підрозділів, тобто доведення інформації про наявність засобів індивідуального захисту, їх отримання, списання та використання. Думаю, що вони будуть усунуті в обласній лікарні”, - розповів Суслик.

Він додав, що недоліки інфекційного контролю в лікарні усунули завдяки запрошеним у заклад епідеміологам.

Міністр відвідав обласну лікарню 29 листопада, на той час, коли розпорядженням міністра вона була включена до закладів, які надають допомогу хворим із COVID-19, але договірних відносин ще не було з Національною службою здоров’я, тому відповідної оплати лікарня на 29 листопада ще не отримала”, - сказав чиновник.

Суслик зазначив, що у лікарні є 66 вільних точок, які можуть бути використані для надання допомоги хворим із COVID-19. Для лікарні виділені кошти субвенції з держбюджету для проведення додаткових кисневих точок і закупівлю кисневих концентраторів.

Нагадаємо, 29 листопада міністр охорони здоров’я Максим Степанов без попередження перевірив три лікарні на Житомирщині - дві міські та одну обласну. Внаслідок такої інспекції він виявив низку порушень.

Згодом у Житомирській ОДА заявили, що перевірять лікарню, яку розкритикував міністр Степанов.