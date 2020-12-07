11:58  07 грудня
Мер Львова Андрій Садовий захворів на коронавірус
14:34  07 грудня
У Харкові не залишилося місць в реанімаціях
14:39  07 грудня
Влада Полтавщини хоче додатково оснастити киснем 900 ліжок
UA | RU
UA | RU
07 грудня 2020, 12:36 1409

У Житомирі розповіли подробиці перевірки лікарні, яку розкритикував Степанов

07 грудня 2020, 12:36 1409
Читайте также на русском языке
Там стверджують, що міністр приїхав із перевіркою зарано
Там стверджують, що міністр приїхав із перевіркою зарано
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

У Житомирській області комісія ОДА провела службову перевірку обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського, яку раніше розкритикував міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Про це під час брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає RegioNews.

За його словами, в обласній лікарні є достатня кількість засобів індивідуального захисту, на які ще до приїзду міністра були виділені додаткові кошти з обласного бюджету.

На жаль, є недоліки в організації на рівні структурних підрозділів, тобто доведення інформації про наявність засобів індивідуального захисту, їх отримання, списання та використання. Думаю, що вони будуть усунуті в обласній лікарні”, - розповів Суслик.

Він додав, що недоліки інфекційного контролю в лікарні усунули завдяки запрошеним у заклад епідеміологам.

Міністр відвідав обласну лікарню 29 листопада, на той час, коли розпорядженням міністра вона була включена до закладів, які надають допомогу хворим із COVID-19, але договірних відносин ще не було з Національною службою здоров’я, тому відповідної оплати лікарня на 29 листопада ще не отримала”, - сказав чиновник.

Суслик зазначив, що у лікарні є 66 вільних точок, які можуть бути використані для надання допомоги хворим із COVID-19. Для лікарні виділені кошти субвенції з держбюджету для проведення додаткових кисневих точок і закупівлю кисневих концентраторів.

Нагадаємо, 29 листопада міністр охорони здоров’я Максим Степанов без попередження перевірив три лікарні на Житомирщині - дві міські та одну обласну. Внаслідок такої інспекції він виявив низку порушень.

Згодом у Житомирській ОДА заявили, що перевірять лікарню, яку розкритикував міністр Степанов.

перевірки МОЗ лікарні ОДА Житомирська область Максим Степанов
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Україна у найближчі роки може залишитися без лікарів, - Степанов
07 грудня 2020, 11:54
Повені на Прикарпатті: в ОДА розповіли, скільки коштів вже освоїли
07 грудня 2020, 11:36
Степанов пояснив, чому COVID-19 різко зменшив темпи
07 грудня 2020, 10:16
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Знакова поразка Зеленського: чому Кривий Ріг не почув президента-земляка
Битва за будівництво. Чому Чернишов, Шуляк і Тищенко воюють проти Столара
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »