У Житомирі розповіли подробиці перевірки лікарні, яку розкритикував Степанов
У Житомирській області комісія ОДА провела службову перевірку обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського, яку раніше розкритикував міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Про це під час брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає RegioNews.
За його словами, в обласній лікарні є достатня кількість засобів індивідуального захисту, на які ще до приїзду міністра були виділені додаткові кошти з обласного бюджету.
На жаль, є недоліки в організації на рівні структурних підрозділів, тобто доведення інформації про наявність засобів індивідуального захисту, їх отримання, списання та використання. Думаю, що вони будуть усунуті в обласній лікарні”, - розповів Суслик.
Він додав, що недоліки інфекційного контролю в лікарні усунули завдяки запрошеним у заклад епідеміологам.
Міністр відвідав обласну лікарню 29 листопада, на той час, коли розпорядженням міністра вона була включена до закладів, які надають допомогу хворим із COVID-19, але договірних відносин ще не було з Національною службою здоров’я, тому відповідної оплати лікарня на 29 листопада ще не отримала”, - сказав чиновник.
Суслик зазначив, що у лікарні є 66 вільних точок, які можуть бути використані для надання допомоги хворим із COVID-19. Для лікарні виділені кошти субвенції з держбюджету для проведення додаткових кисневих точок і закупівлю кисневих концентраторів.
Нагадаємо, 29 листопада міністр охорони здоров’я Максим Степанов без попередження перевірив три лікарні на Житомирщині - дві міські та одну обласну. Внаслідок такої інспекції він виявив низку порушень.
Згодом у Житомирській ОДА заявили, що перевірять лікарню, яку розкритикував міністр Степанов.