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Добовий показник COVID-19 в Україні впав: заразилися 3774 людини
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05 жовтня 2020, 10:01 1

Добовий показник COVID-19 в Україні впав: заразилися 3774 людини

05 жовтня 2020, 10:01 1
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Найбільше нових випадків захворювання виявили у Києві, в Харківській, Сумській і Донецькій областях
Найбільше нових випадків захворювання виявили у Києві, в Харківській, Сумській і Донецькій областях
pixabay.com
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В Україні за минулу добу виявили 3 774 інфікованих, зафіксовано 33 летальних випадки, 1145 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше нових випадків за минулу добу зафіксували в Харківській області - 446, у Сумській області - 282, у Донецькій області - 226, у Дніпропетровській області - 203.

У Києві коронавірус діагностували у 286 осіб за добу, а в Київській області - 166 випадків.

Відомо, що за весь час пандемії в Україні захворіло 230 233 особи, з них 101 252 одужали, летальних випадків - 4430.

Нагадаємо, вчора коронавірус виявили у 4140 осіб.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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