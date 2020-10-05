Добовий показник COVID-19 в Україні впав: заразилися 3774 людини
Найбільше нових випадків захворювання виявили у Києві, в Харківській, Сумській і Донецькій областях
Найбільше нових випадків захворювання виявили у Києві, в Харківській, Сумській і Донецькій областях
В Україні за минулу добу виявили 3 774 інфікованих, зафіксовано 33 летальних випадки, 1145 пацієнтів одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Найбільше нових випадків за минулу добу зафіксували в Харківській області - 446, у Сумській області - 282, у Донецькій області - 226, у Дніпропетровській області - 203.
У Києві коронавірус діагностували у 286 осіб за добу, а в Київській області - 166 випадків.
Відомо, що за весь час пандемії в Україні захворіло 230 233 особи, з них 101 252 одужали, летальних випадків - 4430.
Нагадаємо, вчора коронавірус виявили у 4140 осіб.
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