В Україні знову понад 2 тисячі хворих на коронавірус, ще 35 людей померли

COVID-19 набирає обертів

COVID-19 набирає обертів

Рixabay

Про це під час брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає RegioNews.

За минулу добу 35 українців померли, а 596 - одужали.

З початку пандемії в Україні було зафіксовано 119 074 випадків COVID-19. З них 2 527 - летальних. Загальна кількість тих, хто одужав, складає 56 734 осіб.

Загалом було проведено 1 536 171 тестування методом ПЛР. Станом на ранок 30 серпня 2020 року до Центру надійшло 2200 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 179 631 повідомлення про підозру на COVID-19.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3948 випадків;

Волинська область — 5417 випадків;

Дніпропетровська область — 2306 випадків;

Донецька область — 1416 випадків;

Житомирська область — 3213 випадків;

Закарпатська область — 7456 випадків;

Запорізька область — 1558 випадків;

Івано-Франківська область — 9014 випадків;

Кіровоградська область — 810 випадків;

м. Київ — 13 093 випадки;

Київська область — 5580 випадків;

Львівська область — 14 356 випадків;

Луганська область — 312 випадків;

Миколаївська область — 1169 випадків;

Одеська область — 7094 випадки;

Полтавська область — 770 випадків;

Рівненська область — 9098 випадків;

Сумська область — 1456 випадків;

Тернопільська область — 5865 випадків;

Харківська область — 8889 випадків;

Херсонська область — 392 випадки;

Хмельницька область — 2402 випадки;

Чернівецька область — 10 145 випадків;

Черкаська область — 1538 випадків;

Чернігівська область — 1777 випадків.

Нагадаємо, минулої доби Україна встановила антирекорд з кількості нових хворих на COVID-19.

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