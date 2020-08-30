В Україні знову понад 2 тисячі хворих на коронавірус, ще 35 людей померли
Станом на ранок 30 серпня у нашій державі зафіксовано 2096 нових випадків коронавірусної хвороби.
Про це під час брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає RegioNews.
За минулу добу 35 українців померли, а 596 - одужали.
З початку пандемії в Україні було зафіксовано 119 074 випадків COVID-19. З них 2 527 - летальних. Загальна кількість тих, хто одужав, складає 56 734 осіб.
Загалом було проведено 1 536 171 тестування методом ПЛР. Станом на ранок 30 серпня 2020 року до Центру надійшло 2200 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 179 631 повідомлення про підозру на COVID-19.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 3948 випадків;
Волинська область — 5417 випадків;
Дніпропетровська область — 2306 випадків;
Донецька область — 1416 випадків;
Житомирська область — 3213 випадків;
Закарпатська область — 7456 випадків;
Запорізька область — 1558 випадків;
Івано-Франківська область — 9014 випадків;
Кіровоградська область — 810 випадків;
м. Київ — 13 093 випадки;
Київська область — 5580 випадків;
Львівська область — 14 356 випадків;
Луганська область — 312 випадків;
Миколаївська область — 1169 випадків;
Одеська область — 7094 випадки;
Полтавська область — 770 випадків;
Рівненська область — 9098 випадків;
Сумська область — 1456 випадків;
Тернопільська область — 5865 випадків;
Харківська область — 8889 випадків;
Херсонська область — 392 випадки;
Хмельницька область — 2402 випадки;
Чернівецька область — 10 145 випадків;
Черкаська область — 1538 випадків;
Чернігівська область — 1777 випадків.
Нагадаємо, минулої доби Україна встановила антирекорд з кількості нових хворих на COVID-19.
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