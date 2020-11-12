Мер Кропивницького захворів на коронавірус

Андрій Райкович перебуває в лікарні

Андрій Райкович перебуває в лікарні

Фото з відкритих джерел

Міський голова Кропивницького Андрій Райкович захворів на коронавірус і має ускладнення у вигляді пневмонії.

Як повідомляє RegioNews, про це Андрій Райкович написав у Facebook.

Доброго ранку, земляки! Сьогодні, у Всесвітній день боротьби з пневмонією, передаю щирі вітання усім медикам, особливо... Posted by Андрій Райкович on Thursday, November 12, 2020

Міський голова Кропивницького повідомив про те, що перебуває в інфекційній лікарні і "на собі відчув, що таке коронавірус і запалення легенів".

Мушу повідомити, що пишу з 4-го боксу інфекційки на Валах. На собі відчув, що таке коронавірус і запалення легенів, - написав Райкович.

Він закликав усіх дотримуватися дистанції, використовувати засоби захисту і мити руки, без зайвої потреби не виходити з дому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленського і Єрмака госпіталізували в "Феофанію".