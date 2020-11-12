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12 листопада 2020, 12:13 7

Мер Кропивницького захворів на коронавірус

12 листопада 2020, 12:13 7
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Андрій Райкович перебуває в лікарні
Андрій Райкович перебуває в лікарні
Фото з відкритих джерел
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Міський голова Кропивницького Андрій Райкович захворів на коронавірус і має ускладнення у вигляді пневмонії.

Як повідомляє RegioNews, про це Андрій Райкович написав у Facebook.

Доброго ранку, земляки! Сьогодні, у Всесвітній день боротьби з пневмонією, передаю щирі вітання усім медикам, особливо...

Posted by Андрій Райкович on Thursday, November 12, 2020

Міський голова Кропивницького повідомив про те, що перебуває в інфекційній лікарні і "на собі відчув, що таке коронавірус і запалення легенів".

Мушу повідомити, що пишу з 4-го боксу інфекційки на Валах. На собі відчув, що таке коронавірус і запалення легенів, - написав Райкович.

Він закликав усіх дотримуватися дистанції, використовувати засоби захисту і мити руки, без зайвої потреби не виходити з дому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленського і Єрмака госпіталізували в "Феофанію".

коронавірус пневмонія мер COVID-19 Кропивницький
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