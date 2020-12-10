МОЗ не виключає безкоштовну вакцинацію всіх українців - Степанов

Надати вакцину всім без винятку громадянам розпорядився президент Зеленський

Надати вакцину всім без винятку громадянам розпорядився президент Зеленський

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Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Ми зараз розглядаємо питання, і на це звертав увагу президент, що нам треба дати доступ до вакцини всім без винятку громадянам за рахунок держави", - сказав міністр.

За його словами, під час переговорів зі світовими виробниками вакцини Україна обіцяє допустити їх на комерційний ринок за прискореною процедурою відразу після реєстрації.

Але ми з вами розуміємо, що зараз в черзі стоять понад 7 млрд людей по всьому світу, а потужності по вакцині є обмеженими", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, В Україні можна буде зробити щеплення від COVID-19 за власні кошти, - Шмигаль.