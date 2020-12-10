17:57  10 грудня
Філімонов, який програв на виборах мера Одеси, захворів на коронавірус
13:29  10 грудня
В екскерівника Одеської облради Сергія Паращенка СБУ проводить обшуки
18:17  10 грудня
На Донбасі за добу російські окупанти шість разів порушили режим припинення вогню
UA | RU
UA | RU
10 грудня 2020, 18:21 3

МОЗ не виключає безкоштовну вакцинацію всіх українців - Степанов

10 грудня 2020, 18:21 3
Читайте также на русском языке
Надати вакцину всім без винятку громадянам розпорядився президент Зеленський
Надати вакцину всім без винятку громадянам розпорядився президент Зеленський
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Влада розглядає можливість забезпечення безкоштовною вакциною від коронавірусу усіх громадян за рахунок держави.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Ми зараз розглядаємо питання, і на це звертав увагу президент, що нам треба дати доступ до вакцини всім без винятку громадянам за рахунок держави", - сказав міністр.

За його словами, під час переговорів зі світовими виробниками вакцини Україна обіцяє допустити їх на комерційний ринок за прискореною процедурою відразу після реєстрації.

Але ми з вами розуміємо, що зараз в черзі стоять понад 7 млрд людей по всьому світу, а потужності по вакцині є обмеженими", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, В Україні можна буде зробити щеплення від COVID-19 за власні кошти, - Шмигаль.

МОЗ Максим Степанов вакцина коронавірус бюджет заява
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Філімонов, який програв на виборах мера Одеси, захворів на коронавірус
10 грудня 2020, 17:57
У НБУ розповіли, якими можуть бути економічні втрати через локдаун у січні
10 грудня 2020, 15:55
МОЗ оприлюднило повний перелік обмежень на період локдауну: що зміниться
10 грудня 2020, 15:29
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Резніченко повертається. І до чого тут тріо Голик-Тимошенко-Єрмак та "Велике будівництво"
"Сі Сі" Кернес і пошук відповідального. У що перетворився харківський політикум
Всі публікації »
Ігор Попов
Анатолій Гриценко
Володимир Фесенко
Всі блоги »