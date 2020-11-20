На дистанційному навчанні у столиці знаходяться майже тисяча класів - Кличко

У місті на карантин закрито 8 шкіл

У місті на карантин закрито 8 шкіл

Фото: з відкритих джерел

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в місті на дистанційному навчанні перебуває 943 класи у 261 школі. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві - 1080, також хворіють більш ніж 740 педагогів.

Про це він повідомив під час брифінгу 20 листопада, передає RegioNews.

На сьогодні в місті вже на карантин закриті 8 шкіл. На дистанційному навчанні перебувають 943 класи у 261 школі", - зазначив Кличко.

За його словами, у дитячих садочках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закрита 171 група у 132 садках. Повністю зачинені на карантин п’ять садочків.

Наповненість дітей у дитсадках – понад 50 відсотків", - додав мер.

Нагадаємо, в Україні за 19 листопада коронавірус виявили у 14 575 осіб, померло 229 хворих.

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