Влада готує введення повного локдауну - мер Івано-Франківська

На думку мера, це стане катастрофою для бізнесу

На думку мера, це стане катастрофою для бізнесу

Фото: з відкритих джерел

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків за результатами онлайн-наради з мерами, присвяченій боротьбі з наслідками пандемії, заявив, що центральна влада готується до введення в країні повного локдауну.

Як передає RegioNews, про це він заявив у відеозверненні у себе на Facebook.

Так, на його думку, жорстка позиція уряду щодо дотримання "карантину вихідного дня" є підготовкою до введення повного локдауну в країні.

"Звучали різні дати, що локдаун в песимістичному варіанті буде введений з 10-15 грудня, в оптимістичному - 20-25 грудня на кілька тижнів, - визнав Марцінків. - Все це обговорюється, але якщо локдаун буде введено, це буде катастрофа для малого і середнього бізнесу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківські таки введуть карантин вихідного дня.