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20 листопада 2020, 08:41 2260

Влада готує введення повного локдауну - мер Івано-Франківська

20 листопада 2020, 08:41 2260
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На думку мера, це стане катастрофою для бізнесу
На думку мера, це стане катастрофою для бізнесу
Фото: з відкритих джерел
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Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків за результатами онлайн-наради з мерами, присвяченій боротьбі з наслідками пандемії, заявив, що центральна влада готується до введення в країні повного локдауну.

Як передає RegioNews, про це він заявив у відеозверненні у себе на Facebook.

Так, на його думку, жорстка позиція уряду щодо дотримання "карантину вихідного дня" є підготовкою до введення повного локдауну в країні.

"Звучали різні дати, що локдаун в песимістичному варіанті буде введений з 10-15 грудня, в оптимістичному - 20-25 грудня на кілька тижнів, - визнав Марцінків. - Все це обговорюється, але якщо локдаун буде введено, це буде катастрофа для малого і середнього бізнесу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківські таки введуть карантин вихідного дня.

карантин бізнес Івано-Франківськ підприємці локдаун
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