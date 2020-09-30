Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу вперше більш 4 тисяч нових випадків

Найбільше нових випадків в Донецькій області (345) і в Харківській області (549)

Найбільше нових випадків в Донецькій області (345) і в Харківській області (549)

Фото: з відкритих джерел

В Україні за останню добу виявили 4 027 інфікованих COVID-19, 64 хворих померли, 2110 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

В країні за весь час пандемії захворіло 208 959 осіб, з них 92 360 одужали, летальних випадків - 4129.

За минулу добу рекордну кількість заражених зафіксували в Харківській області - 549, Донецької області - 345 та Сумській області - 215.

У Києві діагноз підтвердили у 219 осіб за добу, у Дніпропетровській області - 271, у Львівській області - 265, у Тернопільській області - 211.

Раніше повідомлялося, що МОЗ перевірить закупівлі ліків від COVID-19 в регіонах.

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