Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу вперше більш 4 тисяч нових випадків
Найбільше нових випадків в Донецькій області (345) і в Харківській області (549)
Найбільше нових випадків в Донецькій області (345) і в Харківській області (549)
В Україні за останню добу виявили 4 027 інфікованих COVID-19, 64 хворих померли, 2110 пацієнтів одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
В країні за весь час пандемії захворіло 208 959 осіб, з них 92 360 одужали, летальних випадків - 4129.
За минулу добу рекордну кількість заражених зафіксували в Харківській області - 549, Донецької області - 345 та Сумській області - 215.
У Києві діагноз підтвердили у 219 осіб за добу, у Дніпропетровській області - 271, у Львівській області - 265, у Тернопільській області - 211.
Раніше повідомлялося, що МОЗ перевірить закупівлі ліків від COVID-19 в регіонах.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Мер Кам'янського "жалить" конкурентів кишеньковою партією "Бджола"
Непристойна "Пропозиція". Яких пройдисвітів зібрав Сухомлин і до чого тут Зубко