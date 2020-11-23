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23 листопада 2020, 18:02 25

У Раді нацбезпеки сказали, коли від коронавірусу можна буде вакцинувати всю країну

23 листопада 2020, 18:02 25
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В РНБО вважають, що населення потрібно спершу забезпечити самою вакциною
Рixabay
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Вакцинувати все населення України можна буде приблизно до кінця наступного року.

Таке припущення зробив голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки та оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко в ефірі каналу "Україна 24", пише RegioNews.

Він зазначив, що всі західні вакцини мають приблизно однакову якість.

"Всі (західні, — ред.) вакцини приблизно однакові, вони виготовляються на основі матричної РНК, яка несе в собі інформацію. Думаю, і Moderna, і BioNTech, і Pfizer приблизно однакової якості", — сказав він.

Експерт розповів, що ціна препарату ще може змінитися, але в розповсюдженні вакцини зацікавлені всі країни.

"Вартість вакцин буде визначатися спочатку комерційними, а потім політичними причинами. Але є ще й такий момент: потрібно вакцинувати майже все населення планети, щоб позбутися вірусу. Тому всі країни зацікавлені в тому, щоб імунізувати всі інші країни", — сказав він.

Комісаренко розповів, кого потрібно буде вакцинувати в першу чергу.

"Я думаю, що потрібно підходити з точки зору здорового глузду й гуманності. Ті, хто найбільше стикаються з вірусом, — це медичні працівники, і люди, які чутливі до інфекції. Також це люди з супутніми захворюваннями та люди похилого віку", - наголосив він.

Комісаренко зауважив, що населення потрібно спершу забезпечити самою вакциною.

"Але дуже важливий і сам процес вакцинації, до цього потрібно ретельно підготуватися. Я думаю, що ми зможемо вакцинувати всю країну до кінця наступного року. Але потрібна вакцинальна пропаганда, тому що і в Україні, й у світі багато людей, які проти вакцинації", — сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на закупку вакцини від COVID-19 Україна планує виділити $50 мільйонів.

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