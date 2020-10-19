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19 жовтня 2020, 12:42 4

Стало відомо, скільки нардепів у Раді заразилися коронавірусом

19 жовтня 2020, 12:42 4
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Фото з відкритих джерел
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Спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що на сьогодні хворіють та перехворіли на коронавірус 60 парламентарів.

Про це він заявив у ході засідання погоджувальної ради, інформує RegioNews.

"Станом на сьогодні хворіє або перехворіло (коронавірусом, - ред.) 60 народних депутатів", - сказав він.

Разумков додав, що деякі ще додатково перебувають на самоізоляції, оскільки мали контакт як з виборцями, так і з колегами які також захворіли.

Також спікер парламенту наголосив, що саме через хворобу багатьох народних обранців Рада була змушена відтермінувати голосування за державний кошторис на 2021 рік, яке мало відбутися 20 жовтня.

Нагадаємо, що Рада скасувала пленарні засідання через спалах COVID-19 серед депутатів, однак мала зібратися 20 жовтня для голосування за держбюджет на наступний рік.

коронавірус карантин спікер Верховна Рада парламент
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