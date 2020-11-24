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24 листопада 2020, 09:49 21

Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили понад 12 тисяч нових випадків

24 листопада 2020, 09:49 21
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Найбільшу кількість нових випадків зареєстровано в місті Київ та Київській області
Найбільшу кількість нових випадків зареєстровано в місті Київ та Київській області
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 23 листопада коронавірус підтвердили 12 287 особам, зафіксовано 188 летальних випадків, госпіталізували 1 403 людини, 8298 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

12 287 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 листопада. Зокрема, захворіло 533 дитини і 570 медпрацівників", - повідомив Степанов.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (1422), Київській (1089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) і Запорізькій (800) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 647 976 осіб;
  • одужало - 299 358 осіб;
  • летальних випадків - 11 263;
  • проведено ПЛР-тестувань - 4 279 025.

Нагадаємо, в Україні за 22 листопада коронавірус виявили у 10 945 осіб, зафіксовано 124 летальних випадків.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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