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02 листопада 2020, 17:02 89

В Ужгороді вже нема куди приймати важкохворих пацієнтів, їх везуть в районні лікарні

02 листопада 2020, 17:02 89
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Лікарняні заклади міста, які приймають хворих із COVID-19, заповнені на 100%
Лікарняні заклади міста, які приймають хворих із COVID-19, заповнені на 100%
Фото: flickr
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Станом на 2 листопада лікарні Ужгорода заповнені пацієнтами із COVID-19 на 100%, тому важкохворих госпіталізують до лікарень інших районів Закарпатської області.

Про це у Facebook повідомляє Закарпатська ОДА, передає RegioNews.

В облдержадміністрації заявили, що міська влада Ужгорода регулярно не виконує рішення центральної влади про запровадження карантину, тому місто потрапило до "червоної” зони.

Наразі лікарні Ужгорода заповнені на 100% і важких хворих змушені направляти в інші райони області. 21 жовтня регіональна комісія зобов’язала розширити кількість лікарняних ліжок для хворих на коронавірус до 30%, а 30 жовтня – до 50 %”, - розповіли в ОДА.

В ОДА додали, що рішення центральної влади у місті не виконані та саботуються, і "це пряма відповідальність міської влади”.

У суботу під час транспортування жителя Ужгорода до Виноградівської районної лікарні через не виділення додаткових ліжок у Ужгороді хворий, на жаль, помер. Закарпатська ОДА офіційно звертається до прокуратури області з вимогою провести розслідування в частині визначення відповідальних за смерть містянина”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, влада "червоного" Ужгорода відмовилась зупиняти транспорт і закривати школи й садки.

коронавірус Ужгород лікарні ОДА червона зона
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