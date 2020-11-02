В Ужгороді вже нема куди приймати важкохворих пацієнтів, їх везуть в районні лікарні

Лікарняні заклади міста, які приймають хворих із COVID-19, заповнені на 100%

Лікарняні заклади міста, які приймають хворих із COVID-19, заповнені на 100%

Фото: flickr

Станом на 2 листопада лікарні Ужгорода заповнені пацієнтами із COVID-19 на 100%, тому важкохворих госпіталізують до лікарень інших районів Закарпатської області.

Про це у Facebook повідомляє Закарпатська ОДА, передає RegioNews.

В облдержадміністрації заявили, що міська влада Ужгорода регулярно не виконує рішення центральної влади про запровадження карантину, тому місто потрапило до "червоної” зони.

Наразі лікарні Ужгорода заповнені на 100% і важких хворих змушені направляти в інші райони області. 21 жовтня регіональна комісія зобов’язала розширити кількість лікарняних ліжок для хворих на коронавірус до 30%, а 30 жовтня – до 50 %”, - розповіли в ОДА.

В ОДА додали, що рішення центральної влади у місті не виконані та саботуються, і "це пряма відповідальність міської влади”.

У суботу під час транспортування жителя Ужгорода до Виноградівської районної лікарні через не виділення додаткових ліжок у Ужгороді хворий, на жаль, помер. Закарпатська ОДА офіційно звертається до прокуратури області з вимогою провести розслідування в частині визначення відповідальних за смерть містянина”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, влада "червоного" Ужгорода відмовилась зупиняти транспорт і закривати школи й садки.