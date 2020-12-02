Коронавірус в Україні: за добу одужало більше людей, ніж захворіло
За минулу добу від хвороби вилікувались 13 882 пацієнта
За минулу добу від хвороби вилікувались 13 882 пацієнта
В Україні за 1 грудня коронавірус виявили у 13 141 людини, госпіталізували 1 447 осіб. Найбільше нових інфікованих виявили в Києві (1735) та Одеській області (1147).
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
13 141 новий випадок COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 грудня. Зокрема, захворіли 744 дитини і 579 медпрацівників", - повідомив Степанов.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Київ (1 735), Одеській (1 147), Київській (975), Запорізькій (947) та Сумській (727) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 758 264 особи;
- одужало – 369 054 особи;
- летальних випадків – 12 717;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 607 034.
Нагадаємо, в Україні за 30 листопада діагноз COVID-19 підтвердили 12 498 особам, зафіксовано 221 летальний випадок.
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