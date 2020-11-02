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02 листопада 2020, 15:56 6

Штрафи за відсутність масок: стало відомо, коли Рада розгляне закон

02 листопада 2020, 15:56 6
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Проект закону хочуть ухвалити уже в першому читанні
Проект закону хочуть ухвалити уже в першому читанні
Фото: flickr
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Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності планує розглянути закон про підвищення штрафів за відсутність у громадян захисних масок 4 листопада.

Про це під час засідання погоджувальної ради парламенту розповів глава комітету Денис Монастирський, передає RegioNews.

За його словами, про необхідність запровадження додаткової адміністративної відповідальності за неносіння захисних масок свідчить стрімке зростання кількості хворих на COVID-19.

Монастирський додав, що це стосується обов'язкового носіння масок у громадських будівлях, спорудах та громадському транспорті.

Це законопроект №3891... Я пропоную представникам фракцій приєднатися до роботи в комітеті. У середу як раз ми розглянемо його на комітеті", — розповів він.

Нардеп також запропонував розглянути проект закону про штрафи в сесійній залі Ради 5 або 6 листопада.

Можливо, якщо будуть, щоб ми підготували пропозиції до другого читання. Або, якщо їх не буде, розглянули можливість прийняти його за основу і в цілому. Передбачається відповідальність для громадян у розмірі від 170 до 255 гривень. Давайте розглянемо, можливо в четвер-п'ятницю, цей законопроект в залі", - сказав Монастирський.

Нагадаємо, Раду просять запровадити штрафи за відсутність масок, глава МОЗ попросив депутатів прийняти відповідний закон.

Людей без масок за новим законом штрафуватимуть зразу на місці на суму від 170 до 255 гривень.

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