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23 листопада 2020, 15:35 6

Стало відомо, скільки вже склали протоколів через порушення карантину вихідного дня

23 листопада 2020, 15:35 6
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Загалом, була припинена робота 1347 суб'єктів господарювання
Загалом, була припинена робота 1347 суб'єктів господарювання
Фото з відкритих джерел
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В Україні за 21-22 листопада правоохоронці склали 1144 адміністративних протоколів за порушення правил карантину вихідного дня. Загалом, була припинена робота 1347 суб'єктів господарювання.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції, пише RegioNews.

Так, були закриті 969 закладів торговельного та побутового обслуговування, 327 закладів громадського харчування, 18 закладів з надання послуг розміщення, 22 торгово-розважальних центрів, 5 спортивних залів і басейнів, 4 дискотек і нічних клубів, а також 2 театру, кінотеатру чи музею.

"За результатами перевірок на представників закладів складено 1144 адміністративних протоколів. Також протягом вихідних розпочато дві кримінальні провадження за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Крім цього було винесено 1395 постанов за перебування громадян в громадських будівлях, спорудах і громадському транспорті без масок.

Всього з початку дії карантину складено вже 58 034 протоколів, порушено 494 кримінальних справи.

Нагадаємо, у Києві за минулі вихідні правоохоронці склали 243 адміністративних протоколи через порушення карантинних вимог. Всього було перевірено 1509 об'єктів.

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