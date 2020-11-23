Стало відомо, скільки вже склали протоколів через порушення карантину вихідного дня

Загалом, була припинена робота 1347 суб'єктів господарювання

Загалом, була припинена робота 1347 суб'єктів господарювання

Фото з відкритих джерел

В Україні за 21-22 листопада правоохоронці склали 1144 адміністративних протоколів за порушення правил карантину вихідного дня. Загалом, була припинена робота 1347 суб'єктів господарювання.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції, пише RegioNews.

Так, були закриті 969 закладів торговельного та побутового обслуговування, 327 закладів громадського харчування, 18 закладів з надання послуг розміщення, 22 торгово-розважальних центрів, 5 спортивних залів і басейнів, 4 дискотек і нічних клубів, а також 2 театру, кінотеатру чи музею.

"За результатами перевірок на представників закладів складено 1144 адміністративних протоколів. Також протягом вихідних розпочато дві кримінальні провадження за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Крім цього було винесено 1395 постанов за перебування громадян в громадських будівлях, спорудах і громадському транспорті без масок.

Всього з початку дії карантину складено вже 58 034 протоколів, порушено 494 кримінальних справи.

Нагадаємо, у Києві за минулі вихідні правоохоронці склали 243 адміністративних протоколи через порушення карантинних вимог. Всього було перевірено 1509 об'єктів.