10:21  19 грудня
В Україні майже 12 тис нових випадків COVID-19, кількість осіб, що одужали, зросла
11:57  19 грудня
Кернесу хочуть присвоїти статус почесного громадянина Харкова
10:09  19 грудня
На Донбасі бойовики стріляли із забороненої зброї, зафіксовано 5 порушень "тиші”
UA | RU
UA | RU
19 грудня 2020, 15:12 4

МОЗ направив в регіони 260 тисяч швидких тестів на COVID-19

19 грудня 2020, 15:12 4
Читайте также на русском языке
В Україні планують щомісяця робити 1 мільйон таких тестувань
В Україні планують щомісяця робити 1 мільйон таких тестувань
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В обласні центри направили 260 тисяч швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2, оскільки їхнє застосування передбачає новий медичний протокол.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, у наступну середу, 23 грудня в Україну доставлять ще 1,5 млн таких тестів.

Степанов зазначив, що МОЗ планує проводити не менше ніж 1 млн тестувань щомісяця таким методом.

Вже отримано більше 260 тисяч швидких тестів, які запроваджені в Україні та були відправлені по регіонам країни", - розповів міністр.

Нагадаємо, МОЗ повністю оновило алгоритм тестування на коронавірус - Степанов.

МОЗ регіони тести коронавірус Максим Степанов брифінг
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
МОЗ повністю оновило алгоритм тестування на коронавірус - Степанов
19 грудня 2020, 12:35
Сьогодні в Україні почали діяти нові правила карантину: що забороняється
19 грудня 2020, 11:13
В Україні майже 12 тис нових випадків COVID-19, кількість осіб, що одужали, зросла
19 грудня 2020, 10:21
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
Після Кернеса: хто претендуватиме на керівництво Харковом
Місцеві коаліціади: Хто контролюватиме Житомирську облраду
Всі публікації »
Віктор Андрусів
Віктор Глеба
Кирило Сазонов
Всі блоги »