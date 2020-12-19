МОЗ направив в регіони 260 тисяч швидких тестів на COVID-19

В Україні планують щомісяця робити 1 мільйон таких тестувань

В Україні планують щомісяця робити 1 мільйон таких тестувань

Фото: із відкритих джерел

В обласні центри направили 260 тисяч швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2, оскільки їхнє застосування передбачає новий медичний протокол.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, у наступну середу, 23 грудня в Україну доставлять ще 1,5 млн таких тестів.

Степанов зазначив, що МОЗ планує проводити не менше ніж 1 млн тестувань щомісяця таким методом.

Вже отримано більше 260 тисяч швидких тестів, які запроваджені в Україні та були відправлені по регіонам країни", - розповів міністр.

Нагадаємо, МОЗ повністю оновило алгоритм тестування на коронавірус - Степанов.