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Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано рекордну кількість хворих
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05 вересня 2020, 10:41 6

Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано рекордну кількість хворих

05 вересня 2020, 10:41 6
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Померло ще пів сотні українців
Померло ще пів сотні українців
Рixabay
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В Україні за минулу добу знову зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус.

Про це свідчать дані системи моніторингу Ради нацбезпеки й оборони щодо ситуації з коронавірусом, передає RegioNews.

4 вересня в Україні ще 2836 осіб захворіли на коронавірус - це найбільша кількість хворих за добу з початку пандемії.

З початку пандемії підтвердили 133 787 випадків коронавірусу. Одужали 61 649 осіб, з яких 1036 - за останню добу.

Померли від хвороби 2811 осіб, у тому числі 50 - за вчора.

Найбільше нових випадків підтвердили у Харківській (+380), Тернопільській (+226), Одеській (+222) областях і в Києві (+315).

Раніше повідомлялося, що в Україні вже 1,7 млн осіб протестували на коронавірус методом ПЛР.

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