Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано рекордну кількість хворих
В Україні за минулу добу знову зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус.
Про це свідчать дані системи моніторингу Ради нацбезпеки й оборони щодо ситуації з коронавірусом, передає RegioNews.
4 вересня в Україні ще 2836 осіб захворіли на коронавірус - це найбільша кількість хворих за добу з початку пандемії.
З початку пандемії підтвердили 133 787 випадків коронавірусу. Одужали 61 649 осіб, з яких 1036 - за останню добу.
Померли від хвороби 2811 осіб, у тому числі 50 - за вчора.
Найбільше нових випадків підтвердили у Харківській (+380), Тернопільській (+226), Одеській (+222) областях і в Києві (+315).
Раніше повідомлялося, що в Україні вже 1,7 млн осіб протестували на коронавірус методом ПЛР.
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