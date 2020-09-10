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10 вересня 2020, 11:39 9

У Збройних силах за добу на коронавірус захворіло ще 44 людини

10 вересня 2020, 11:39 9
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Загалом хворіють 643 військових
Загалом хворіють 643 військових
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу в складі Збройних сил України зафіксували 44 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.

10 вересня у Збройних Силах України гострої респіраторної хворобою COVID-19 хворіє - 643 людини. Всього за час пандемії одужали - 1440 чоловік, летальних випадків - 6", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що на ізоляції і самоізоляції перебувають 534 людини. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби - 122 людини.

Відомо, що з 44 хворих на лікуванні у закладах охорони здоров'я перебувають 7 осіб, а на лікуванні вдома - 37 осіб (Київська область - 11, Львівська область - 10, Одеська область - 6, Чернівецька область - 2, Рівненська область - 3, Хмельницька область - 1, Житомирська область і Полтавська області - 2). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, за весь час пандемії в країні захворіло 145 612 осіб, з них 65 877 одужали, летальних випадків - 3023.

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