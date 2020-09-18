У МОЗ прогнозують стрімке зростання захворюваності коронавірусом

При цьому говорити про наявність другої хвилі в країні не доводиться

При цьому говорити про наявність другої хвилі в країні не доводиться

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, зараз в країні йде поступове зростання захворюваності COVID-19.

Тенденції такі, що під час осінньо-зимового періоду кількість буде збільшуватися. А приклад Франції, Іспанії та Ізраїлю, де є чітка друга хвиля, показує, що це може бути досить швидко", - сказав Ляшко.

Раніше в РНБО прогнозували, що в кінці жовтня в Україні буде близько 360 тисяч хворих коронавірусом.

Нагадаємо, днями раніше в країні виявили 2 958 нових випадків коронавірусу.

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