У МОЗ прогнозують стрімке зростання захворюваності коронавірусом
При цьому говорити про наявність другої хвилі в країні не доводиться
При цьому говорити про наявність другої хвилі в країні не доводиться
На осінньо-зимовий період у Міністерстві охорони здоров'я очікують значного зростання хворих коронавірусною інфекцією.
Як передає RegioNews, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, зараз в країні йде поступове зростання захворюваності COVID-19.
Тенденції такі, що під час осінньо-зимового періоду кількість буде збільшуватися. А приклад Франції, Іспанії та Ізраїлю, де є чітка друга хвиля, показує, що це може бути досить швидко", - сказав Ляшко.
Раніше в РНБО прогнозували, що в кінці жовтня в Україні буде близько 360 тисяч хворих коронавірусом.
Нагадаємо, днями раніше в країні виявили 2 958 нових випадків коронавірусу.
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