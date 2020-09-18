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18 вересня 2020, 09:02 7

У МОЗ прогнозують стрімке зростання захворюваності коронавірусом

18 вересня 2020, 09:02 7
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При цьому говорити про наявність другої хвилі в країні не доводиться
При цьому говорити про наявність другої хвилі в країні не доводиться
Фото: з відкритих джерел
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На осінньо-зимовий період у Міністерстві охорони здоров'я очікують значного зростання хворих коронавірусною інфекцією.

Як передає RegioNews, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, зараз в країні йде поступове зростання захворюваності COVID-19.

Тенденції такі, що під час осінньо-зимового періоду кількість буде збільшуватися. А приклад Франції, Іспанії та Ізраїлю, де є чітка друга хвиля, показує, що це може бути досить швидко", - сказав Ляшко.

Раніше в РНБО прогнозували, що в кінці жовтня в Україні буде близько 360 тисяч хворих коронавірусом.

Нагадаємо, днями раніше в країні виявили 2 958 нових випадків коронавірусу.

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