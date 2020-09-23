В Україні за добу виявили близько 3,5 тисячі хворих COVID-19
Найбільше випадків у Києві, Харківській, Тернопільській та Одеській областях
Найбільше випадків у Києві, Харківській, Тернопільській та Одеській областях
В Україні за минулу добу коронавірус зафіксували у 3 497 чоловік, 63 хворих померли, а 1 769 осіб одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За весь час пандемії в країні захворіло 184 734 людини, з них 81 670 одужали, летальних випадків - 3705.
Найбільше нових випадків зараження за 22 вересня зафіксували в Києві - 307, у Харківській області - 403, Тернопільській області - 337, Одеській області - 287.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 5455 випадків;
- Волинська область — 7132 випадки;
- Дніпропетровська область — 4394 випадки;
- Донецька область — 2634 випадки;
- Житомирська область — 5191 випадок;
- Закарпатська область — 9343 випадки;
- Запорізька область — 3149 випадків;
- Івано-Франківська область — 12811 випадків;
- Кіровоградська область — 1024 випадки;
- м. Київ — 20335 випадків;
- Київська область — 8148 випадків;
- Львівська область — 19045 випадків;
- Луганська область — 814 випадків;
- Миколаївська область — 2643 випадки;
- Одеська область — 12130 випадків;
- Полтавська область — 1630 випадків;
- Рівненська область — 11459 випадків;
- Сумська область — 3280 випадків;
- Тернопільська область — 12069 випадків;
- Харківська область — 15908 випадків;
- Херсонська область — 868 випадків;
- Хмельницька область — 5049 випадків;
- Чернівецька область — 13448 випадків;
- Черкаська область — 3238 випадків;
- Чернігівська область — 3537 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, у МОЗ прогнозують стрімке зростання захворюваності коронавірусом.
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