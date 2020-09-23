В Україні за добу виявили близько 3,5 тисячі хворих COVID-19

Найбільше випадків у Києві, Харківській, Тернопільській та Одеській областях

Найбільше випадків у Києві, Харківській, Тернопільській та Одеській областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні за минулу добу коронавірус зафіксували у 3 497 чоловік, 63 хворих померли, а 1 769 осіб одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За весь час пандемії в країні захворіло 184 734 людини, з них 81 670 одужали, летальних випадків - 3705.

Найбільше нових випадків зараження за 22 вересня зафіксували в Києві - 307, у Харківській області - 403, Тернопільській області - 337, Одеській області - 287.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 5455 випадків;

Волинська область — 7132 випадки;

Дніпропетровська область — 4394 випадки;

Донецька область — 2634 випадки;

Житомирська область — 5191 випадок;

Закарпатська область — 9343 випадки;

Запорізька область — 3149 випадків;

Івано-Франківська область — 12811 випадків;

Кіровоградська область — 1024 випадки;

м. Київ — 20335 випадків;

Київська область — 8148 випадків;

Львівська область — 19045 випадків;

Луганська область — 814 випадків;

Миколаївська область — 2643 випадки;

Одеська область — 12130 випадків;

Полтавська область — 1630 випадків;

Рівненська область — 11459 випадків;

Сумська область — 3280 випадків;

Тернопільська область — 12069 випадків;

Харківська область — 15908 випадків;

Херсонська область — 868 випадків;

Хмельницька область — 5049 випадків;

Чернівецька область — 13448 випадків;

Черкаська область — 3238 випадків;

Чернігівська область — 3537 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ прогнозують стрімке зростання захворюваності коронавірусом.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)