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23 вересня 2020, 09:44 14

В Україні за добу виявили близько 3,5 тисячі хворих COVID-19

23 вересня 2020, 09:44 14
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Найбільше випадків у Києві, Харківській, Тернопільській та Одеській областях
Найбільше випадків у Києві, Харківській, Тернопільській та Одеській областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу коронавірус зафіксували у 3 497 чоловік, 63 хворих померли, а 1 769 осіб одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За весь час пандемії в країні захворіло 184 734 людини, з них 81 670 одужали, летальних випадків - 3705.

Найбільше нових випадків зараження за 22 вересня зафіксували в Києві - 307, у Харківській області - 403, Тернопільській області - 337, Одеській області - 287.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 5455 випадків;
  • Волинська область — 7132 випадки;
  • Дніпропетровська область — 4394 випадки;
  • Донецька область — 2634 випадки;
  • Житомирська область — 5191 випадок;
  • Закарпатська область — 9343 випадки;
  • Запорізька область — 3149 випадків;
  • Івано-Франківська область — 12811 випадків;
  • Кіровоградська область — 1024 випадки;
  • м. Київ — 20335 випадків;
  • Київська область — 8148 випадків;
  • Львівська область — 19045 випадків;
  • Луганська область — 814 випадків;
  • Миколаївська область — 2643 випадки;
  • Одеська область — 12130 випадків;
  • Полтавська область — 1630 випадків;
  • Рівненська область — 11459 випадків;
  • Сумська область — 3280 випадків;
  • Тернопільська область — 12069 випадків;
  • Харківська область — 15908 випадків;
  • Херсонська область — 868 випадків;
  • Хмельницька область — 5049 випадків;
  • Чернівецька область — 13448 випадків;
  • Черкаська область — 3238 випадків;
  • Чернігівська область — 3537 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ прогнозують стрімке зростання захворюваності коронавірусом.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

карантин коронавірус пандемія вірус інфекції МОЗ
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