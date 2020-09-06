10:29  06 вересня
В Україні за добу підтвердили 2107 нових заражень COVID-19
13:08  05 вересня
На Луганщині знову палає ліс: в ДСНС кажуть, що будинкам нічого не загрожує
10:12  06 вересня
Доба на Донбасі: обстрілів не було, режим "тиші" зберігається
UA | RU
UA | RU
06 вересня 2020, 12:42 6

МОЗ випустив новий алгоритм надання медичної допомоги пацієнтам з підозрою на COVID-19

06 вересня 2020, 12:42 6
Читайте также на русском языке
В першу чергу необхідно звернутися до сімейного лікаря
В першу чергу необхідно звернутися до сімейного лікаря
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Міністерстві охорони здоров'я опублікували нову схему, згідно з якою пацієнт повинен діяти при виявленні у себе симптомів коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інфографіку міністерства в Facebook.

Алгоритм надання допомоги людині з підозрою на коронавірус такий:

  • звернення пацієнта до сімейного лікаря;
  • консультація по телефону, під час якої лікар оцінює стан пацієнта та приймає рішення про його госпіталізацію. При необхідності він виїжджає до пацієнта;
  • виклик бригади швидкої допомоги для збору зразків;
  • їх передача в лабораторію;
  • якщо COVID-19 підтверджується, хворому надають медичну допомогу і спостерігають за ним;
  • з моменту звернення до лікаря пацієнту рекомендують самоізолюватися до встановлення діагнозу.

Також зазначається: у разі, якщо у пацієнта немає сімейного лікаря, можна зателефонувати на обласну "гарячу лінію" з питань стосовно коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що Міністерству охорони здоров'я можуть знадобитися додаткові кошти на лікування українців від COVID-19.

МОЗ карантин коронавірус лікарні лікарі
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Буряк та інші: хто боротиметься в Запоріжжі за мерське крісло
Невизначений формат. Про що не можуть домовитися закарпатські "угорські" партії
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »