МОЗ випустив новий алгоритм надання медичної допомоги пацієнтам з підозрою на COVID-19

В першу чергу необхідно звернутися до сімейного лікаря

В першу чергу необхідно звернутися до сімейного лікаря

Фото: з відкритих джерел

У Міністерстві охорони здоров'я опублікували нову схему, згідно з якою пацієнт повинен діяти при виявленні у себе симптомів коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інфографіку міністерства в Facebook.

Алгоритм надання допомоги людині з підозрою на коронавірус такий:

звернення пацієнта до сімейного лікаря;

консультація по телефону, під час якої лікар оцінює стан пацієнта та приймає рішення про його госпіталізацію. При необхідності він виїжджає до пацієнта;

виклик бригади швидкої допомоги для збору зразків;

їх передача в лабораторію;

якщо COVID-19 підтверджується, хворому надають медичну допомогу і спостерігають за ним;

з моменту звернення до лікаря пацієнту рекомендують самоізолюватися до встановлення діагнозу.

Також зазначається: у разі, якщо у пацієнта немає сімейного лікаря, можна зателефонувати на обласну "гарячу лінію" з питань стосовно коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що Міністерству охорони здоров'я можуть знадобитися додаткові кошти на лікування українців від COVID-19.