МОЗ випустив новий алгоритм надання медичної допомоги пацієнтам з підозрою на COVID-19
В першу чергу необхідно звернутися до сімейного лікаря
В першу чергу необхідно звернутися до сімейного лікаря
У Міністерстві охорони здоров'я опублікували нову схему, згідно з якою пацієнт повинен діяти при виявленні у себе симптомів коронавірусної інфекції COVID-19.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інфографіку міністерства в Facebook.
Алгоритм надання допомоги людині з підозрою на коронавірус такий:
- звернення пацієнта до сімейного лікаря;
- консультація по телефону, під час якої лікар оцінює стан пацієнта та приймає рішення про його госпіталізацію. При необхідності він виїжджає до пацієнта;
- виклик бригади швидкої допомоги для збору зразків;
- їх передача в лабораторію;
- якщо COVID-19 підтверджується, хворому надають медичну допомогу і спостерігають за ним;
- з моменту звернення до лікаря пацієнту рекомендують самоізолюватися до встановлення діагнозу.
Також зазначається: у разі, якщо у пацієнта немає сімейного лікаря, можна зателефонувати на обласну "гарячу лінію" з питань стосовно коронавірусу.
Раніше повідомлялося, що Міністерству охорони здоров'я можуть знадобитися додаткові кошти на лікування українців від COVID-19.
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