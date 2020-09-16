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16 вересня 2020, 16:58 4

25 працівників Херсонської ОДА відправили на самоізоляцію

16 вересня 2020, 16:58 4
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В адміністрації зафіксували перший випадок коронавірусу
В адміністрації зафіксували перший випадок коронавірусу
Фото: flickr
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В Херсонській облдержадміністрації виявили перший лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19, і тому 25 “контактних” працівників відправили на самоізоляцію.

Про це під час брифінгу повідомив голова облдержадміністрації Юрій Гусєв, передає RegioNews.

Виявлено коронавірусну хворобу у одного із співробітників структурного підрозділу облдержадміністрації. Його стан задовільний. Це дозволяє перебувати на самоізоляції під постійним наглядом медиків", - сказав голова ОДА.

Він додав, що було встановлене коло всіх контактних осіб хворого.

Всім цим людям буде зроблено ПРЛ-тестування. У разі негативного результату співробітники повернуться до виконання своїх функціональних обов'язків", - сказав Гусєв.

Нагадаємо, в Україні зафіксували рекордну кількість смертей за добу від COVID-19.

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Херсонська ОДА коронавірус карантин самоізоляція чиновники
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