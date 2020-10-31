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В Україні новий антирекорд COVID-19: за добу 8752 нових випадків
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31 жовтня 2020, 10:30 2

В Україні новий антирекорд COVID-19: за добу 8752 нових випадків

31 жовтня 2020, 10:30 2
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За добу хворобу подолали 3902 особи
За добу хворобу подолали 3902 особи
Фото: flickr
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Минулої доби в Україні зафіксовано 8752 нових випадків коронавірусу, це новий антирекорд кількості хворих від початку епідемії.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.

Упродовж доби одужало 3902 пацієнти, померли 155 осіб.

Найбільше хворих виявили у Києві – 781 людину, 23 мешканці столиці померли. На другому місці Донецька область, там захворіли 749 громадян. 622 нових випадків зафіксовано в Харківській області.

Загалом від початку епідемії в Україні виявили 387 481 випадки захворювання, одужали 158 928 осіб, померли 7196 хворих.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька обл — 10342 (+227)
Волинська обл — 13554 (+228)
Дніпропетровська обл — 15071 (+416)
Донецька обл — 10392 (+749)
Житомирська обл — 14257 (+391)
Закарпатська обл — 14470 (+312)
Запорізька обл — 9909 (+342)
Івано-Франківська обл — 20392 (+411)
Кіровоградська обл — 2514 (+116)
м. Київ — 37549 (+781)
Київська обл — 16464 (+345)
Львівська обл — 29828 (+514)
Луганська обл — 3635 (+60)
Миколаївська обл — 7782 (+208)
Одеська обл — 24623 (+507)
Полтавська обл — 9563 (+343)
Рівненська обл — 19158 (+301)
Сумська обл — 11750 (+242)
Тернопільська обл — 20669 (+258)
Харківська обл — 36297 (+622)
Херсонська обл — 3960 (+160)
Хмельницька обл — 15724 (+497)
Чернівецька обл — 21658 (+385)
Черкаська обл — 9157 (+205)
Чернігівська обл — 8763 (+132)

Нагадаємо, в Україні оновили зони карантину: Київ залишається у "помаранчевій" зоні.

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