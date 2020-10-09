Закінчуються місця в комунальних медзакладах: Кличко звернувся до уряду за допомогою

У місті збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації

У місті збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації

Фото: з відкритих джерел

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра охорони здоров’я Максима Степанова із закликом надати ліжковий фонд і медиків для лікування хворих коронавірусом у державних медустановах міста.

Про це він сказав на брифінгу, передає RegioNews.

Я звертаюся до прем’єр-міністра і до міністра охорони здоров’я виконати задекларовані обіцянки. І надати ліжковий фонд і фахівців для лікування хворих коронавірусом у державних медустановах, розташованих у Києві", - сказав мер.

За його словами, йдеться про заклади Національної академії медичних наук, МОЗ та відомчі медзаклади, які знаходяться в столиці.

Він підкреслив, що у Києві збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації.

На сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 1675 хворих на коронавірус, з них 36 дітей. 338 пацієнтів - у важкому стані, 527 отримують кисневу підтримку, 46 - під апаратами ШВЛ", - розповів Кличко.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні почалася друга хвиля коронавірусу.